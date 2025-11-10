Του Γιώργου Παλληκάρη

Εάν δεν γνωρίζετε ήδη την Omoda, είναι απόλυτα φυσιολογικό μιας και στη χώρα μας δραστηριοποιείται εδώ και μερικούς μόνο μήνες. Μαζί με την αδελφική εταιρία Jaecoo (ανήκουν στον μεγάλο όμιλο Chery Group), εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την η Q&J Automotive Ελλάς, αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς (αντιπροσωπεία Mercedes-smart).

Αφού ξεκαθαρίσαμε τα της εταιρίας, τώρα να περάσουμε στα του μοντέλου. Αυτή τη βδομάδα, την περάσαμε πίσω από το τιμόνι του Omoda 5. Ενός οικογενειακού SUV το οποίο διατίθεται είτε ως αμιγώς βενζινοκίνητο, είτε ως αμιγώς ηλεκτρικό. Εμείς θεωρούμε πως μεγαλύτερη απήχηση στο ελληνικό κοινό έχει (με διαφορά) η βενζινοκίνητη (βέβαια χωρίς ίχνος υβριδισμού) έκδοση και αυτή διαλέξαμε να δοκιμάσουμε.

Πήραμε λοιπόν τα κλειδιά για την αυτόματη έκδοση με τον turbo κινητήρα βενζίνης 1.600κ.εκ. και απόδοσης 147 ίππων.

Το Omoda 5 είναι ένα επιβλητικό και ιδιαίτερα μοντέρνο SUV το οποίο δεν είναι ούτε B-SUV ούτε C-SUV, μιας και με μήκος στα 4.373χλστ. πλάτος 1.824χλστ. και ύψος 1.588χλστ. βρίσκεται ανάμεσα στα όρια των δύο κατηγοριών. Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει σίγουρα η μπροστινή, εκλεπτυσμένης αισθητικής μάσκα, το σταδιακό χαμήλωμα της οροφής και τα πίσω γωνιώδη φωτιστικά σώματα.

Τόσο μπροστά στο καπό, όσο και πίσω ανάμεσα στα φώτα, αποτυπώνεται ολογράφως το όνομα της φίρμας (σωστός τρόπος να σε μάθει ο κόσμος). Θα λέγαμε πως το μοντέλο ξεκινάει από μπροστά ως πιο κομψό και όσο προχωράει το βλέμμα προς τα πίσω, γίνεται σταδιακά πιο σπορ (βοηθάει και η αεροτομή στο πάνω μέρος).

Μιας και αναφερθήκαμε στις διαστάσεις, τα νούμερα του Omoda 5 για τους εσωτερικούς χώρους, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία τετραμελής οικογένεια θα είναι ιδιαίτερα άνετα, με αρκετό χώρο για τα γόνατα των πίσω και εντυπωσιακό για τα κεφάλια τους. Όσο ψηλοί και να είναι οι πίσω επιβάτες, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, ενώ θα χωρέσουν και 3, με απαραίτητες όμως παραχωρήσεις.

Οδηγός και συνοδηγός είναι εντυπωσιακά άνετα και έχουν την ενιαία κονσόλα ανάμεσα τους για να ακουμπούν, η οποία ανοίγει μάλιστα, ενώ το μπροστινό της μέρος από κάτω είναι κενό, προσφέροντας επιπλέον χώρο και αυξάνοντας την αίσθηση ευρυχωρίας.

Οι χώροι του εσωτερικού σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτεροι από ένα τυπικό SUV, όμως το πορτπαγκάζ των 442λτ. δεν είναι.

Η καμπίνα τώρα είναι ιδιαίτερα hi-tech, με καθαρές γραμμές και προσεγμένο φινίρισμα. Ο οδηγός αντικρίζει ένα κυρτό πάνελ το οποίο φιλοξενεί δύο οθόνες 12.3 ιντσών. Η πρώτη παίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων και η δεύτερη του κέντρου ελέγχου του συστήματος infotainment (χρειάζεται εξοικείωση).

Τα περισσότερα πλαστικά είναι σκληρά, αλλά υπάρχουν και αρκετές ποιοτικές πινελιές, όπως οι δερμάτινες επενδύσεις στο ταμπλό με τις εμφανείς ραφές. Όμορφη πινελιά η φιγούρα ενός μικρού αυτοκινήτου μπροστά από τον συνοδηγό, ενώ ο ambient φωτισμός τις νυχτερινές ώρες… δίνει ρέστα. Μας άρεσε το γεγονός πως ο επιλογέας του κιβωτίου είναι στην κολώνα του τιμονιού, δεν μας άρεσε όμως η παρουσία των κουμπιών αφής στο τιμόνι.

Πάντως η καμπίνα, με την οριζόντια καθαρή σχεδίαση, το σύγχρονο στοιχείο και τις σωστά τοποθετημένες λεπτομέρειες, είναι όμορφη και σε κερδίζει γρήγορα.

Κάτω από το καπό του Omoda 5 υπάρχει μία επιλογή που έχει καταντήσει σπάνια. Ένας αμιγώς βενζινοκίνητος τουρμπάτος 1.600άρης βενζινοκινητήρας. Χωρίς μπαταρίες, χωρίς ηλεκτροκινητήρες, χωρίς την παραμικρή υποβοήθηση. Ο συγκεκριμένος, με ιπποδύναμη στα 147 άλογα και με ροπή 275 Nm, είναι υπεραρκετός για να κινείσαι το όχημα των 1.530 κιλών και να προσφέρει 0-100 σε 10.1 δευτ. Παράλληλα κρατά την κατανάλωση στα 7.4λτ./100χλμ.σε ταξίδι εκτός πόλης και στα 9.4λτ./100χλμ. εντός πόλης (εμείς τουλάχιστον αυτά τα νούμερα είδαμε). Στην λειτουργία του, ο κινητήρας είναι πολιτισμένος και μπορεί στα προγράμματα οδήγησης Eco και Normal να “αργεί” λίγο να τραβήξει στην εκκίνηση, στην επιλογή “Super Mode” επιταχύνει πολύ πιο απότομα. Μάλιστα όταν επιλεγεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η μουσική κλείνει αυτόματα και η κεντρική οθόνη απεικονίζεται όπως στην παρακάτω φωτογραφία, με πληροφορίες για τη λειτουργία του turbo).

Φυσικά το Omoda 5 είναι γεμάτο με τεχνολογίες ασφαλείας και άνεσης. Ξεχνιέσαι και πάτησες λωρίδα; Σήμανση και διόρθωση τιμονιού. Κοίταξες αλλού, αντί για ευθεία μπροστά στο δρόμο, σήμανση και ειδοποίηση. Πέρασες το όριο ταχύτητας ή έβγαλες ζώνη; Δυνατή ηχητική ειδοποίηση. Από τη μία όλα αυτά τα συστήματα σε βοηθούν σημαντικά, από την άλλη οι συνεχείς έντονες ειδοποιήσεις κουράζουν.

Βέβαια οι περισσότερες απενεργοποιούνται από την οθόνη, όμως εάν σβήσεις και ξεκινήσεις εκ νέου το όχημα, επανέρχονται. Φυσικά λειτουργίες όπως η κάμερα 360 μοιρών, η φωτεινή σήμανση για αντικείμενο στη νεκρή γωνία κτλ. κάνουν τη ζωή πιο εύκολη εντός πόλεως, όπου οι μισές μανούβρες είναι σε ακρίβεια εκατοστού.

Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, περάσαμε 7 ημέρες με το Omoda 5, οπότε το οδηγήσαμε σε όλες τις συνθήκες. Αρχικά, σαν οδηγός, κάθεσαι ψηλά και πολύ αναπαυτικά (τα καθίσματα είναι εξαιρετικά), όμως υπάρχει μέτρια ορατότητα από το κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ και τις πίσω κολώνες (ξανά ευτυχώς που υπάρχει η κάμερα). Οδηγικά το μοντέλο έχει καθαρό προσανατολισμό την άνεση και τα καταφέρνει περίφημα, με μαλακή ανάρτηση και εξαιρετική ηχομόνωση. Φυσικά για να παίρνει τόσους πόντους στην άνεση, χάνει σε πληροφορία τιμονιού και σε κλίσεις, όμως πάντα διατηρεί ένα ασφαλές επίπεδο και εάν το παρακάνεις, τα ηλεκτρονικά σε επαναφέρουν. Αλλά πλέον αυτό δεν θέλουμε από τα σύγχρονα αυτοκίνητα;

Ευχάριστο, με οικογενειακό χαρακτήρα, hi-tech και όμορφη καμπίνα (επιπλέον πόντοι για την ηλιοροφή που ανοίγει) και πάντα με ένα τίμιο αμιγώς βενζινοκίνητο σύνολο και αυτόματο κιβώτιο. Αυτό είναι το Omoda 5 το οποίο έρχεται να προσφέρει το προαναφερθέν πακέτο από την τιμή των 27.500 ευρώ για τη βασική έκδοση Comfort και από τα 29.500 στην πλουσιότερη Premium (έκδοση δοκιμής).