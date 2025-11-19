Του Γιώργου Παλληκάρη

Είσαι ένα βήμα πριν την αγορά ηλεκτρικού και σκέφτεσαι τις συχνές στάσεις για φόρτιση της μπαταρίας; Με το Explorer λες αντίο σε αυτό το άγχος μιας και πλήρως φορτισμένο, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV σου προσφέρει μέχρι και 600χλμ. αυτονομίας, έχοντας παράλληλα εντυπωσιακές επιδόσεις αλλά και τεχνολογίες που κάνουν εύκολες τις μετακινήσεις εντός πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, με μήκος στα 4.46μ. και κύκλο στροφής στα εντυπωσιακά 10.3μ. μπορεί από τη μία να φιλοξενήσει μέχρι και 5 επιβάτες, να στρίψει στα στενά της πόλης με άνεση, ενώ παράλληλα στο πορτπαγκάζ των 527λτ. και τη mega console 17λτ. θα μεταφέρει όλα όσα θέλετε.

Το Ford Explorer διατίθεται με μία επιλογή συστημάτων μετάδοσης κίνησης με έναν κινητήρα εγκατεστημένο στους πίσω τροχούς (RWD με μπαταρία 77kWh) ή εναλλακτικά με δύο κινητήρες και κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD – με μπαταρία 79kWh). Η πισωκίνητη έκδοση RWD του νέου Ford Explorer αποδίδει μέγιστη ισχύ 286PS και άμεσα διαθέσιμη ροπή 545 Nm, ενώ στην τετρακίνητη AWD οι αντίστοιχες τιμές απόδοσης είναι 340PS και 679 Nm. Κορυφαίες είναι και οι επιδόσεις, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα και την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,4 δλ. για το Explorer RWD και 5,3 δλ. για το Explorer AWD. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή με την μπαταρία των 52 kWh και τα 170 άλογα, στην οποία η ροπή διαμορφώνεται στα 310 Nm, η τελική ταχύτητα στα 160χλμ./ώρα, το 0-100 σε 8.7 δευτ. ενώ η συνδυαστική αυτονομία μετριέται στα 378χλμ.

Φυσικά το εσωτερικό είναι όσο hi-tech επιβάλει η εποχή με highlight την εντυπωσιακή κεντρική οθόνη αφής 14.6 ιντσών υψηλής ανάλυσης, η οποία είναι το κέντρο ελέγχου για το σύστημα infotainment, ενώ παράλληλα μπορεί να μετακινηθεί κατά 30 μοίρες, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό χώρο αποθήκευσης. Ο οδηγός φυσικά αντικρίζει έναν μεγάλο ψηφιακό πίνακα οργάνων για όλες τις βασικές πληροφορίες, ενώ η καμπίνα περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και μια κομψή μπάρα ήχου, ώστε όλοι οι επιβάτες να απολαμβάνουν τον ήχο που αναπαράγουν συσκευές που είναι συνδεδεμένες ασύρματα μέσω Android Auto και Apple CarPlay.

Με 600χλμ. αυτονομίας, δεν υπάρχει άγχος φόρτισης

Το Ford Explorer εξοπλίζεται με ένα προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα που υποστηρίζει κάθε είδους φόρτιση, τόσο σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), όσο και σε συνεχές (DC). Σε ταχυφορτιστή DC υψηλής ισχύος, η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί από 10% σε 80% σε μόλις 26 λεπτά για τις εκδόσεις AWD, ενώ με μια πλήρη φόρτισή της, το νέο Ford Explorer RWD είναι σε θέση να επιτύχει αυτονομία έως και 602χλμ. Πληροφορίες για τη φόρτιση και την αυτονομία του νέου Ford Explorer διατίθενται με χρήση της προηγμένης εφαρμογής FordPass, μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν τη φόρτιση τις ώρες που επιθυμούν ώστε να εκμεταλλεύονται ευνοϊκά τιμολόγια (για παράδειγμα τις νυχτερινές ώρες) φροντίζοντας παράλληλα η φόρτιση να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προσεχών ταξιδιών τους.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε προβολείς πλήρως LED, 19άρες ζάντες, θερμαινόμενο τιμόνι και εμπρός καθίσματα, κάθισμα οδηγού με λειτουργία μασάζ κάμερα οπισθοπορείας, επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS), σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και πάνω από 15 λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού που κάνουν το αυτοκίνητο … φρούριο.

Γιατί λοιπόν το Ford Explorer είναι ένα από τα καλύτερα ηλεκτρικά οικογενειακά SUV;

Γιατί έχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συστήματα άνεσης και ασφάλειας, ενώ χάρη στο EV Trip Planner, μπορεί να εντοπίζει τα σημεία που βρίσκονται οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Γιατί μπορεί να προσφέρει έως και 600χλμ. αυτονομίας με μία φόρτιση, ενώ σε φορτιστές υψηλής ταχύτητας DC (>200kW), αποκτά έως και 192 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά.

Και γιατί παρά τους μεγάλους χώρους και τη δυνατότητα για μεταφορά έως 5 ενηλίκων και όλων των αποσκευών τους, έχει εντυπωσιακό κύκλο στροφής στα 10.3μ. κάνοντας τις μανούβρες εντός πόλης, παιχνιδάκι.

Το “πακέτο” του Ford Explorer ολοκληρώνεται με 8 χρόνια εγγύηση αλλά και 3,99% επιτόκιο. Το σημαντικότερο όμως είναι να ανακαλύψετε όλες τις παραπάνω χάρες του Ford Explorer, εσείς οι ίδιοι. Κλείστε ένα test drive πατώντας ΕΔΩ.