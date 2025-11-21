Στο ειδυλλιακό τοπίο της ηλιόλουστης Αθηναϊκής Ριβιέρας, η Mazda AutoOne παρουσίασε στους Έλληνες δημοσιογράφους αυτοκινήτου, τη νέα πρόταση της. Μία πρόταση η οποία έρχεται να αντισταθεί στην SUVομανία της εποχής και να αποδείξει πως τα sedan νέας γενιάς, είναι ένας διαφορετικός, ακόμα πιο εντυπωσιακός κόσμος.

Δεν είναι μυστικό πως οι Ιάπωνες της Mazda έχουν καλό γούστο, μιας και όλα τα μοντέλα (παλιά και νυν) είναι όλα όμορφα. Αυτή τη φορά όμως με το νέο 6e ξεπέρασαν τον εαυτό τους, καταφέρνοντας να συνδυάσουν την κομψότητα με την πρακτικότητα και την ποιότητα με την ηλεκτροκίνηση. Ας γνωρίσουμε καλύτερα το νέο Mazda 6e.

Εάν ήδη από τις φωτογραφίες έχετε εντυπωσιαστεί με το παρουσιαστικό του μοντέλου, να σας πούμε πως μόλις το αντικρύσετε από κοντά, θα ενθουσιαστείτε διπλά. Με μήκος στα 4.921χλστ. πλάτος στα 1.890χλστ. και ύψος στα 1.485χλστ. έχει επιβλητικό παρουσιαστικό, το οποίο σε προϊδεάζει τόσο για την ποιότητα κύλισης όσο και για τις VIP μετακινήσεις που προσφέρει. Με μεγάλες λείες επιφάνειες, έντονα, βαθιά χρώματα που μας έχει συνηθίσει η Mazda (ειδικά το κόκκινο) και με εξηλεκτρισμένες λεπτομέρειες, μόνο απαρατήρητο δεν περνάει.

Είναι ένα sedan με κουπέ σιλουέτα, ενώ χάρη στην πίσω πέμπτη πόρτα, φέρνει την πρακτικότητα ενός hatchback. Φυσικά και εδώ επίκεντρο είναι η σχεδιαστική γλώσσα Kodo με γραμμές που δημιουργούν την αίσθηση δυναμικής κίνησης ακόμη και στην ακινησία, ενώ όλο το όχημα είναι με τέτοιο τρόπο σμιλεμένο όπου οι γραμμές ενώνονται και έχουν την απόλυτη αίσθηση ροής.

Στο εμπρός μέρος highlight είναι το φωτιζόμενο signature wing, το οποίο λειτουργεί και ως οπτική ένδειξη φόρτισης (όταν το όχημα συνδεθεί σε παροχή ρεύματος, δεκάδες φωτιστικά στοιχεία της κλειστής μάσκας δημιουργούν ένα ιδιαίτερο φωτιστικό θέαμα σαν κύμα). Στο πλάι ξεχωρίζουν οι frameless πόρτες με ενσωματωμένες χειρολαβές, ενώ στο πίσω μέρος εκτός από τα κυκλικά φωτιστικά σώματα που γεφυρώνονται μέσω LED μπάρας (σχεδίαση που αποτίει φόρο τιμής σε ιστορικά μοντέλα της φίρμας), υπάρχει και μία ενσωματωμένη ενεργή αεροτομή, η οποία ανοίγει μετά τα 90χλμ./ώρα και κλείνει όταν η ταχύτητα πέσει κάτω από τα 50χλμ./ώρα (υπάρχει και κουμπί στην οθόνη για χειροκίνητη ενεργοποίηση).

Συνολικά το Mazda 6e έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά παρουσιαστικά που έχουμε δει, με την σχεδίαση να έχει μία όμορφη ενιαία ροή, η οποία εκτός από το ότι αρέσει στο μάτι, βοηθάει εκπληκτικά και στην αεροδυναμική, δίνοντας χέρι βοηθείας για μεγαλύτερες αυτονομίες.

Οι θετικές εντυπώσεις συνεχίζουν και πολλαπλασιάζονται όταν μπεις στο εσωτερικό και καθίσεις στην θέση του οδηγού. Αρχικά να αναφέρουμε πως όλη ο οροφή μέχρι και τα πίσω καθίσματα είναι γυάλινη, αφήνοντας από τη μία το φυσικό φως να πλημμυρίσει το εσωτερικό, μεγαλώνοντας από την άλλη και την αίσθηση ευρυχωρίας. Ο οδηγός αντικρύζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.2 ιντσών αλλά και ένα μεγάλο Head-up display που προβάλει τις βασικές πληροφορίες οδήγησης στο παρμπρίζ. Φυσικά στο κέντρο του ταμπλό είναι και μία μεγάλη οθόνη αφής 14.6 ιντσών η οποία αποτελεί και το κέντρο ελέγχου για το 99% των λειτουργιών (τη θέση των φυσικών κουμπιών έχουν πάρει οι φωνητικές εντολές). Και εδώ οι Ιάπωνες στήριξαν για μία ακόμη φορά την μινιμαλιστική τους προσέγγιση με μεγάλες καθαρές επιφάνειες και έλλειψη φυσικών πλήκτρων.

Η χρήση δέρματος, η υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα με ειδικό χώρο από κάτω, ο λεβιές του κιβωτίου που είναι στην κολώνα του τιμονιού και φυσικά οι έξτρα λεπτομέρειες όπως τα mono-form καθίσματα υψηλής άνεσης, δημιουργούν μία άκρως VIP και Quiet Luxury ατμόσφαιρα. Όταν μπεις στο Mazda 6e, είσαι σε έναν άλλο κόσμο που δεν ακούγεται τίποτα από έξω, όλα είναι ήρεμα, ποιοτικά και σου προσφέρουν ηρεμία.

Φυσικά και οι πίσω επιβάτες έχουν ασύγκριτο χώρο ειδικά για τα πόδια τους (μεταξόνιο 2.895χλστ.), ενώ εκτός από το μεσαίο υποβραχιόνιο, έχουν και την δική τους κεντρική οθόνη για τη λειτουργία του clima αλλά και θύρες usb. Ο χώρος αποσκευών με τη σειρά του είναι στα 466λτ. (με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα φτάνει τα 1.074λτ.) ενώ υπάρχει και μπροστινό frunk στα 72λτ. με ειδικό μάλιστα καλάθι για ευκολότερη χρήση.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Mazda 6e, είναι διαθέσιμο με δύο ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία διαφέρουν τόσο στην χωρητικότητα της μπαταρίας, όσο και στην ιπποδύναμη. Η ¨βασική” επιλογή εξοπλίζεται με μπαταρία LFP 68.8 kWh η οποία προσφέρει αυτονομία 479χλμ. ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 258 ίππους και 320 Nm ροπής. Στη συγκεκριμένη έκδοση το 0-100 έρχεται σε 7.6 δευτ. ενώ η μπαταρία ¨σηκώνει” μέχρι και φόρτιση 165 kW αναπληρώνοντας το 10-80% σε 24 λεπτά. Η δεύτερη επιλογή Long Range (την οποία και οδηγήσαμε), διαθέτει μπαταρία NMC 80kWh η οποία ανεβάζει την αυτονομία στα 552χλμ. ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 245 άλογα και φέρνει το 0-100 σε 7.8 δευτ.

Και στις δύο επιλογές, η κίνηση πηγαίνει αποκλειστικά στους πίσω τροχούς ενώ το μοντέλο μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 1.500 κιλά (τιμή ρεκόρ για την κατηγορία).

Το μοντέλο, εκτός από τις δύο κινητήρες επιλογές, έρχεται και στις δύο εξοπλιστικές επιλογές: Takumi και Takumi Plus. Να αναφέρουμε πως στον βασικό εξοπλισμό της Takumi, περιλαμβάνονται: πανοραμική ηλιοροφή, ambient φωτισμός, σαλόνι suede δέρματος, διζωνικός κλιματισμός, φωτεινή υπογραφή της μπροστινής μάσκας, head-up display, και μια ολόκληρη λίστα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης, όπως κάμερα 360 μοιρών, προειδοποίηση εμπρόσθιας και οπίσθιας σύγκρουσης, συστήματα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κτλ.

Εμείς περάσαμε μία ώρα πίσω από το τιμόνι του νέου μοντέλου κατά την διάρκεια της παρουσίασης, στην έκδοση Long Range με τη μεγάλη μπαταρία και την πλούσια έκδοση Takumi Plus.

Αρχικά κάθεσαι στην πολύ αναπαυτική θέση του οδηγού και μόλις κλείσεις πόρτες και παράθυρα, απομονώνεσαι με μαεστρική ηχομόνωση από τον έξω κόσμο. Οδηγήσαμε παραλιακά και πολύ γρήγορα απολαύσαμε την premium ποιότητα κύλισης του μοντέλου που πραγματικά θυμίζει λιμουζίνα, ενώ στην επιλογή Sport (υπάρχουν και οι λειτουργίες Normal και Individual) το τιμόνι βαραίνει και η επιτάχυνση έρχεται ακόμα πιο γρήγορα, αλλά πάντα ομαλά και χωρίς ενοχλητικά τινάγματα. Το μοντέλο έχει βάρος, όμως επειδή δεν είναι φτιαγμένο για σπορ οδήγηση αλλά για ποιοτικές, ήσυχες και ξεκούραστες μετακινήσεις, το χρησιμοποιεί υπέρ του, προσφέροντας σταθερότητα και σιγουριά σε κάθε κίνηση του τιμονιού (κατανομή βάρους σχεδόν 50:50). Οι περιμετρικές κάμερες κάνουν τις μανούβρες πιο εύκολες ενώ η ανάρτηση με γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, δεν θα αφήσουν καμία λακκούβα να ενοχλήσει την καμπίνα.

Και πριν προλάβετε να σκεφτείτε πως ένα τόσο πλήρες και Luxury ηλεκτρικό πακέτο θα κοστίζει μία περιουσία, να σας πούμε πως το νέο Mazda 6e, αφενός λαμβάνει την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ των 3.000 ευρώ, από την άλλη επωφελείται και από ειδική έκπτωση 3.000 ευρώ από τον όμιλο Συγγελίδη. Έτσι, η αρχική τιμή των 43.490 ευρώ, μειώνεται στα 37.490 ευρώ.

Αναλυτικά οι τελικές τιμές για όλες τις εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιδοτήσεων και της ειδικής έκπτωσης: