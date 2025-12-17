Τα 27 μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα, έδωσαν με τις ψήφους τους το χρίσμα στο FIAT Grande Panda για το 2026, αναγνωρίζοντας τη δυναμική επιστροφή της ιταλικής μάρκας στο B-Segment. Πιο συγκεκριμένα, το Grande Panda συγκέντρωσε 378 βαθμούς και κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα στους 11 φιναλίστ της ψηφοφορίας (από τα αρχικά 50 υποψήφια μοντέλα).

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του νέου Grande Panda, είναι και το κλειδί της επιτυχίας του

Κερδίζοντας τους εκλέκτορες με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του, το Grande Panda υπογραμμίζει εμφατικά τη διαχρονική ικανότητα της FIAT στο σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων πόλης. Σχεδιασμένο με έμπνευση από το Centro Stile στο Τορίνο, το Grande Panda έχει σαφείς αναφορές στο εμβληματικό FIAT Panda του 1980 και όπως ανακαλύψαμε και εμείς κατά τη δοκιμή μας (δείτε την ΕΔΩ) αρέσει σε όλους.

Τις παντρεύει δε με μοντέρνα εικόνα, κορυφαία τεχνολογία και αμέτρητες στιλιστικές λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους (και φυσικά διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία σε διαφορετικά χρώματα). Με αρκετά χαρακτηριστικά B-SUV, το Grande Panda έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος στα 18,3εκατ. και στην καμπίνα του φιλοξενεί άνετα τέσσερις ενήλικους, έχοντας παράλληλα χώρο και για 412λτ. αποσκευών.

Με κινητήρια σύνολα για όλους και για όλα

Το Grande Panda διαθέτει επίσης γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη και έχει εισαγωγική τιμή €16.990 οπότε ακαταμάχητο value for money. Διατίθεται με κινητήρα βενζίνης 100 HP και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, με υβριδικό σύστημα 110 HP και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο έξι ταχυτήτων καθώς και με αμιγώς ηλεκτρικό κινητήρα 113 HP και αυτονομία 320 km στο μικτό κύκλο WLTP.

Το ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την μάρκα, ενώ καλύπτεται δε από 5ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη, 8 έτη για την μπαταρία υψηλής τάσης της ηλεκτρικής έκδοσης και πέντε χρόνια οδικής βοήθειας χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη.

Το «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα σας περιμένει στις εκθέσεις της FIAT για να το γνωρίσετε από κοντά, να το οδηγήσετε και να ανακαλύψετε οι ίδιοι όλα τα παραπάνω.