Υπάρχουν οχήματα που πρέπει να μεταφέρουν βαριά φορτία, να ρυμουλκούν εξοπλισμό, να κινούνται σε δύσβατα εδάφη και να υποστηρίζουν την καθημερινή εργασία, ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Το Ford Ranger ανήκει εδώ και χρόνια σε αυτή την κατηγορία. Με την έκδοση Ranger Plug-in Hybrid (PHEV), όμως, η Ford προσθέτει μια νέα διάσταση στις δυνατότητές του, συνδυάζοντας την ισχύ ενός βενζινοκινητήρα με τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα pick-up που μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά στις καθημερινές διαδρομές, να προσφέρει ισχυρές επιδόσεις όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται και, παράλληλα, να λειτουργήσει ως κινητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για εργαλεία και επαγγελματικό εξοπλισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ranger PHEV έγραψε ιστορία ως το πρώτο υβριδικό pick-up που κατέκτησε το International Pick-up Award για την περίοδο 2026/27.

281 ίπποι από τον συνδυασμό βενζίνης και ηλεκτρισμού

Στην καρδιά του Ford Ranger PHEV βρίσκεται ο τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 2.3 EcoBoost, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75 kW και μπαταρία υψηλής τάσης. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 281 ίππους και τα 697 Nm ροπής, δίνοντας στο pick-up την απαραίτητη δύναμη τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις, όσο και όταν χρειάζεται να μεταφέρει ή να ρυμουλκήσει βαρύτερα αντικείμενα.

Το σημαντικό είναι ότι ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πώς θα αξιοποιήσει την ενέργεια του υβριδικού συστήματος, ανάλογα με τη διαδρομή και τις ανάγκες του.

Στη διάθεσή του βρίσκονται τέσσερα προφίλ λειτουργίας EV:

Auto EV : Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα τη χρήση του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα, επιδιώκοντας την αποδοτικότερη λειτουργία.

: Το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα τη χρήση του βενζινοκινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα, επιδιώκοντας την αποδοτικότερη λειτουργία. EV Now : Το Ranger κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον το επιτρέπουν το επίπεδο φόρτισης και οι συνθήκες λειτουργίας.

: Το Ranger κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον το επιτρέπουν το επίπεδο φόρτισης και οι συνθήκες λειτουργίας. EV Later : Η διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας διατηρείται για μεταγενέστερη χρήση, για παράδειγμα όταν ο οδηγός πλησιάζει σε αστικό περιβάλλον.

: Η διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας διατηρείται για μεταγενέστερη χρήση, για παράδειγμα όταν ο οδηγός πλησιάζει σε αστικό περιβάλλον. EV Charge: Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μέσω του βενζινοκινητήρα κατά την κίνηση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός δεν έχει απλώς ένα υβριδικό pick-up, αλλά ένα όχημα που του επιτρέπει να προσαρμόζει τη λειτουργία του στις απαιτήσεις κάθε ημέρας.

Έως 50 χιλιόμετρα ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ranger PHEV είναι η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ford, η αυτονομία φτάνει έως τα 50 χιλιόμετρα στον αστικό κύκλο και έως τα 43 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες, βάσει WLTP. Η ηλεκτρική λειτουργία προσφέρει επίσης πιο αθόρυβη κίνηση, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο τόσο στις πρωινές μετακινήσεις, όσο και κατά την εργασία σε κατοικημένες περιοχές.

Η καρότσα γίνεται κινητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας

Το σύστημα επιτρέπει την παροχή ηλεκτρικής ισχύος από το ίδιο το όχημα, μετατρέποντας την καρότσα σε μια πρακτική κινητή πηγή ενέργειας. Έτσι, το Ranger μπορεί να υποστηρίξει εργασίες σε εργοτάξια, αγροτικές εγκαταστάσεις ή απομακρυσμένα σημεία όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε παροχή ρεύματος. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, διατίθενται δύο επίπεδα ισχύος:

2,3 kW / 10 A: Για τη φόρτιση μπαταριών και την τροφοδοσία των περισσότερων ηλεκτρικών εργαλείων χειρός.

6,9 kW / 16 A: Για πιο απαιτητικό εξοπλισμό, όπως μεγαλύτερες επαγγελματικές συσκευές και εργαλεία.

Παράλληλα το πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών επιτρέπει την τοποθέτηση ευρωπαλέτας, ενώ η ανθεκτική επένδυση προστατεύει το δάπεδο της καρότσας από τη φθορά που προκαλεί η συχνή φόρτωση και εκφόρτωση.

Η πίσω πόρτα με το σύστημα Easy Lift διευκολύνει το άνοιγμα και το κλείσιμο. Όταν κατεβαίνει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πάγκος εργασίας, με ενσωματωμένο χάρακα και υποδοχές για σφιγκτήρες, ώστε μικρές εργασίες να γίνονται απευθείας στο όχημα. Στην ίδια λογική εντάσσονται οι εσωτερικές ράγες και τα ρυθμιζόμενα σημεία πρόσδεσης φορτίου κατά το πρότυπο DIN, που βοηθούν στην ασφαλέστερη συγκράτηση του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά.

Κανονικό Ranger, με δυνατότητες για κάθε αποστολή

Ο εξηλεκτρισμός δεν έχει αλλάξει τον βασικό χαρακτήρα του Ranger. Η σχεδίαση διατηρεί τη στιβαρή εμφάνιση της οικογένειας, με την επιβλητική μάσκα, τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED σε σχήμα C-Clamp και τις έντονες αναλογίες που υπογραμμίζουν τον επαγγελματικό και περιπετειώδη προσανατολισμό του. Το ίδιο ισχύει και για τις δυνατότητές του. Το Ranger PHEV προσφέρει ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά, μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 1.025 κιλά και καρότσα χωρητικότητας 1.232 λίτρων.

Από την άσφαλτο στο δύσκολο τερέν

Το Ranger PHEV διαθέτει Terrain Management System, μέσω του οποίου ο οδηγός επιλέγει διαφορετικά προφίλ ανάλογα με τις συνθήκες. Με τη βοήθεια του περιστροφικού επιλογέα, το όχημα προσαρμόζει τις σχετικές ρυθμίσεις, όπως τη λειτουργία της τετρακίνησης, την απόκριση του γκαζιού, το ESP και το κιβώτιο ταχυτήτων. Χώμα, λάσπη, άμμος, βράχια και άσφαλτος απαιτούν διαφορετική προσέγγιση, και το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τον οδηγό να προσαρμόζει ανάλογα, τη συμπεριφορά του οχήματος.