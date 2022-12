Toyota Prius: Ο πατέρας της ηλεκτροκίνησης γιορτάζει τα 25 χρόνια λανσάροντας την 5η γενιά του

Η Toyota γιορτάζει φέτος 25 χρόνια πρωτοπορίας στις εξελίξεις της υβριδικής τεχνολογίας. Το Prius έχει κάθε δικαίωμα να θεωρείται ο πατέρας της εξηλεκτρισμένης οδήγησης, καθώς πριν από 25 χρόνια κατάφερε να προσφέρει σε μαζική παραγωγή, αυτό που οι περισσότερες εταιρίες προσπαθούν να λανσάρουν σήμερα.

Με το σήμερα να εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από την υβριδική τεχνολογία και το μέλλον να δείχνει αμιγώς EV, το Prius λανσάρει την πέμπτη γενιά του δείχνοντας για μια ακόμη φορά πόσο μπροστά από τον ανταγωνισμό βρίσκεται. Μία νέα γενιά που έρχεται με περισσότερη ιπποδύναμη αλλά και οικονομία καυσίμου από ποτέ.

Ο πρωτοπόρος της υβριδικής τεχνολογίας

Η λέξη «υβριδικό» ακούστηκε για πρώτη φορά δίπλα στο πρώτο Prius το μακρινό Δεκέμβριο του 1997 όταν η Toyota έκανε το μεγάλο βήμα κοιτάζοντας πολύ μπροστά από την εποχή και θέτοντας τις βάσεις για την ηλεκτροκίνηση. Όντας το πρώτο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο, λανσαρίστηκε ιδανικά με το σύνθημα “ Just in time for the 21 st Century” (Έγκαιρα για τον 21 ο Αιώνα). Το πρώτο υβριδικό Prius εξοπλιζόταν με έναν βενζινοκινητήρα VVT-I 1.5λτ. και έναν συμπαγή ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας οδηγικές επιδόσεις συγκρίσιμες με αυτές των υφιστάμενων αυτοκινήτων παρομοίου μεγέθους, αλλά με διπλάσια αποδοτικότητα καυσίμου και τις μισές εκπομπές CO2. Αφού το πρώτο Prius ανακηρύχθηκε Ιαπωνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς το 1997-98, ξεκίνησε την παγκόσμια καριέρα του το 2000, έχοντας ισχυρή απήχηση τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική.

Το 2ης γενιάς Prius είναι το πρώτο μοντέλο που κινήθηκε αμιγώς ηλεκτρικά

Το 2003 παρουσιάζεται η δεύτερη γενιά του Prius φέρνοντας μαζί του νέα αεροδυναμικά πρότυπα, με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας 0.26 και ένα εμβληματικό σφηνοειδές σχήμα λόγω της μετάβασής του σε πεντάθυρο hatchback. Το πακέτο που πρόσφερε ήταν τόσο πλήρες που του χάρισε τον τίτλο «Αυτοκίνητο της χρονιάς» για την Ευρώπη το 2005. Το μοντέλο ήδη από αυτή τη γενιά πέτυχε 15% μεγαλύτερη απόδοση και 50% περισσότερη ισχύ από τον ηλεκτροκινητήρα, προς όφελος των επιδόσεων και της αποδοτικότητας. Μία βελτιωμένη μπαταρία, με μειωμένο βάρος αλλά αυξημένη απόδοση, επέτρεψε στο Prius να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για πρώτη φορά.

Αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία και τεχνολογική καινοτομία βοήθησε να σπάσει το μοντέλο το φράγμα του 1 εκατ. πωλήσεων

Η πρωταγωνιστική θέση της Toyota στα υβριδικά αυτοκίνητα ενισχύθηκε περαιτέρω το 2009 μέσω του Prius τρίτης γενιάς, που κυκλοφόρησε ως το πιο προηγμένο τεχνικά mainstream αυτοκίνητο στον κόσμο, αυξάνοντας την αποδοτικότητα καυσίμου κατά 10% επιπλέον και μειώνοντας τις εκπομπές CO 2 κατά 14% χάρη σε έναν ακόμα χαμηλότερο συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης, τον μεγαλύτερο κινητήρα 1.8 λίτρων και τον επανασχεδιασμένο ηλεκτροκινητήρα. Το πρώτο Plug-in Prius παρουσιάστηκε το 2012 και ήταν από τα πρώτα μοντέλα που προσέφεραν την επιλογή για φόρτιση της μπαταρίας και από εξωτερική πηγή. Μία δυνατότητα που εξασφάλιζε στον οδηγό μέχρι και 25 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Το Prius συνέχισε τον ρόλο του ως πρωτοπόρος της Toyota στον τομέα της υβριδικής τεχνολογίας και όχι μόνο, με την τέταρτη γενιά, η οποία λανσαρίστηκε το 2015 ως το πρώτο όχημα που χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα Toyota New Global Architecture (TNGA). Μία αλλαγή που όχι μόνο προσέφερε καλύτερη οδηγική εμπειρία, αλλά εξασφάλιζε και την τοποθέτηση του νέου κινητήρα που πετύχαινε μέγιστη θερμική απόδοση 40%, η οποία αποτελεί την υψηλότερη τιμή που είχε επιτευχθεί ποτέ από βενζινοκινητήρα μαζικής παραγωγής. Μία νέα plug-in υβριδική έκδοση παρουσιάστηκε επίσης, με ηλεκτρική αυτονομία 45 χλμ. και εκπομπές CO 2 ανά χιλιόμετρο μόλις 28 γραμμάρια σύμφωνα με τον κύκλο οδήγησης WLTP.

Πάνω από 5.05 εκατ. υβριδικά Prius έχουν πουληθεί

Μέσα στα 25 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που το Prius χάραξε για πρώτη φορά τα υβριδικά του μονοπάτια, η πλειοψηφία των οχημάτων Toyota που πωλούνται στην Ευρώπη είναι τώρα υβριδικά, ενώ οι αθροιστικές πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων Toyota σε όλο τον κόσμο έχουν ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια. Μόνο οι Hybrid και Plug-in Hybrid εκδόσεις του Prius έχουν πουλήσει πάνω από 5,05 εκατομμύρια μονάδες.

Φτάνουμε στο σήμερα και τη νέα πέμπτη γενιά του μοντέλου που έρχεται γεμάτη τεχνολογίες αλλά και σε αποκλειστικά Plug-in έκδοση, για να δείξει μία ακόμη φορά το δρόμο. Πλέον διαθέτει ως σύστημα κίνησης έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 2λτ. απόδοσης 148 ίππων και ένα ηλεκτρικό μοτέρ απόδοσης 160 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς τους μοντέλου φτάνει τα 223 άλογα (μία τεράστια αύξηση 100 ίππων από την προηγούμενη γενιά) με μπαταρία χωρητικότητας 13.6 kWh και την αυτονομία να είναι 50% μεγαλύτερη από το τωρινό μοντέλο.

Το Prius δεν άλλαξε μόνο την ιστορία της Toyota, αλλά και την ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, βλέποντας μπροστά 25 χρόνια.