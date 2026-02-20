Του Περικλή Χαλάτση

Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, που ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει φέτος στην κατηγορία του, χρειάζεται και το κατάλληλο ντεκόρ πριν παρουσιασθεί. Έτσι το σκέφθηκε η Μαρίζα Πετράκου, Head of Marketing Communication and PR και η εκδήλωση ξεκίνησε με βιολιά.

Με καλή διάθεση και με τα χαμόγελα των τριών μουσικών έγινε η αποκάλυψη του T-Roc 2ης γενιάς. Φυσικά η έλευση του ήταν γνωστή, όπως γνωστά είχαν γίνει και όλα όσα αφορούσαν το καινούργιο αυτοκίνητο. Τι έμενε; Απλά να πάρουμε μια πρώτη οδηγική γεύση επί ελληνικού εδάφους.

Από το 2017 που παρουσιάστηκε το T-Roc πρώτης γενιάς, φιγουράρει μόνιμα στις πρώτες ευρωπαϊκές θέσεις των πωλήσεων. Μάλιστα πέρυσι ήρθε πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία των SUV σε όλη την Ευρώπη.

Πριν όμως από αυτήν την επιτυχία, η γερμανική φίρμα είχε ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων και είχε βάλει μπροστά την υλοποίηση της 2ης γενιάς T-Roc. Οι επικεφαλής της VW ζήτησαν να ανανεωθεί ο σχεδιασμός, να υπάρχει premium ποιότητα, προηγμένη τεχνολογία και υβριδική αποδοτικότητα.

Ο κ. Ζακ Χαζάν, Head of Volkswagen and Group After Sales στην παρουσίαση που έκανε είπε ότι είναι το καλύτερο T Roc που έχει παρουσιασθεί ποτέ. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε λίγη ώρα μετά όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πρώτα χιλιόμετρα.

Τώρα με τις κάμερες στους δρόμους που ελέγχουν τα όρια ταχύτητας είμαστε αρκετά πιο «περιορισμένοι» στις κινήσεις μας όταν κάνουμε δοκιμές των νέων αυτοκινήτων. Ωστόσο μπορούμε να καταλάβουμε πόσο καλά «πατάει» στην άσφαλτο το αυτοκίνητο που οδηγούμε αλλά και γενικότερα πως συμπεριφέρεται. Στο νέο T-Roc η σπονδυλική του στήλη είναι η πλατφόρμα MQB evo. Το αμάξωμα παραμένει απόλυτα σταθερό, χωρίς τριγμούς ή παραμορφώσεις, ακόμη και υπό έντονη καταπόνηση.

Τα συστήματα υποβοήθησης σε συνδυασμό με την ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης λειτουργούν με ακρίβεια. Καλύτερη ποιότητα κύλισης, μεγαλύτερη σταθερότητα και αυξημένη ενεργητική ασφάλεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι ο οδηγός αισθάνεται πιο ασφαλής και κινείται πιο ξεκούραστα.

Άλλωστε ο κ. Λουκάς Μπαφατάκης, Head of Technical Training and Trainer της V.W πριν ξεκινήσουμε την οδήγηση, μας έδωσε αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες για το ολοκαίνουργιο T- Roc. Θα γνωρίζετε άλλωστε ότι το μοντέλο έχει ήδη λάβει την κορυφαία 5στερη βαθμολογία από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP, χάρη στην MQB evo πλατφόρμα αλλά και του αναβαθμισμένου συστήματος ADAS. Το τελευταίο, εκτός από τον ειδικό κεντρικό αερόσακο, φέρνει και το νέο Travel Assist που υποστηρίζει αυτόματη αλλαγή λωρίδας και ακριβέστερη προσαρμογή ταχύτητας, την ώρα που το Exit Warning προειδοποιεί τους επιβάτες πριν το άνοιγμα των θυρών για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα.

Η καμπίνα του νέου T-Roc έχει επανασχεδιαστεί πλήρως με έμφαση στην ποιότητα, την εργονομία και την αντοχή στον χρόνο. Μαλακές επιφάνειες, υλικά υψηλής ποιότητας και κορυφαία συναρμογή δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας. Ο μεγάλος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών, το σύστημα infotainment νέας γενιάς με οθόνη 13 ιντσών και ο ambient φωτισμός διαμορφώνουν μια σύγχρονη και εργονομική καμπίνα που λύνει τα χέρια του οδηγού, σε καθημερινή βάση.

Το Head-UP Display που προβάλει πληροφορίες στο παρμπρίζ (για τα μάτια του οδηγού και μόνο) αλλά και το γεγονός πως στο τιμόνι υπάρχουν κανονικά πλήκτρα όπως και περιστροφικός διακόπτης στην κεντρική κονσόλα που επιτρέπει στον οδηγό να εναλλάσσει μεταξύ έντασης ήχου και προφίλ οδήγησης, χωρίς να χρησιμοποιεί την οθόνη αφής.

Φύγαμε για λίγο από την προγραμματισμένη διαδρομή του road book και επιλέξαμε την περιοχή προς τις κεραίες στον Υμηττό.

Στο δρόμο αυτό δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα οπότε είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι παραπάνω με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πλατφόρμα MQB evo επιτρέπει στο νέο T-Roc να ενσωματώνει πιο σύγχρονο hardware/software για συστήματα υποβοήθησης και άνεσης, υιοθετώντας λύσεις που συναντάμε και σε μεγαλύτερα SUV (π.χ. Tiguan / Tayron).

Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων προσφέρει καλύτερη επαφή με τον δρόμο, αυξημένη πρόσφυση στις στροφές, υψηλή σταθερότητα και άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση με DCC βοηθάει στην καλύτερη κύλιση, στον καλύτερο έλεγχο και στην premium αίσθηση. Τα ελαστικά που «φορούσε» το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν της Hankook διαστάσεων 222/50Ρ18.

Οι αυξημένες διαστάσεις του νέου T-Roc (μήκος 4.373χλσ. +12 εκατ. μεταξόνιο στα 2.631χλστ. +38χλστ.), δίνουν κορυφαία άνεση για τέσσερις επιβάτες. Φυσικά το αυτοκίνητο είναι πενταθέσιο αλλά για μεγάλα ταξίδια θα είναι προτιμότερο να μην γίνονται περιορισμοί στους χώρους. Σίγουρα είναι άνετο ακόμη και για ψηλούς επιβάτες πίσω.

Η κα Ντέμη Καρατσεβούδη, VW Product Manager μας έδωσε όλες τις λεπτομέρειες που κάνει ένα αυτοκίνητο να ξεχωρίζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και αν οι δύο επιβάτες μπροστά έχουν ύψος 1.85 και τα καθίσματά τους είναι τερματισμένα προς τα πίσω, τα γόνατα των επιβατών της δεύτερης σειράς δεν ακουμπούν στα μπροστινές πλάτες των καθισμάτων.

Επίσης αυξημένος κατά 30 λίτρα είναι και ο χώρος των αποσκευών που αγγίζει τα 475 λίτρα. Σημαντικό είναι ότι το κάθισμα του συνοδηγού πέφτει τελείως και έτσι δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρετε ακόμη και ένα μεγάλο χαλί. Το κάθισμα ergoActive διαθέτει 14 ρυθμίσεις με λειτουργία μασάζ και προαιρετικά υπάρχει πλήρως ηλεκτρική ρύθμιση.

Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι στο στάνταρ εξοπλισμό υπάρχει ρεζέρβα και όχι κιτ επισκευής ελαστικού. Πιστέψτε με ότι αυτό θα εκτιμηθεί δεόντως.

Να δούμε επιγραμματικά τι κρύβεται κάτω από το καπό

Κάτω από το καπό του ανανεωμένου VW T-Roc, υπάρχει ο τετρακύλινδρος 1.5 eTSI μαζί με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Ο εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI του νέου T-Roc σε συνεργασία με το 7άρι DSG, αποδίδει άμεση απόκριση και ισχυρή ροπή από χαμηλά, με επιπλέον υποστήριξη από το 48V σύστημα όταν απαιτείται, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και χαμηλότερη κατανάλωση, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα ενός Volkswagen.

Το συγκεκριμένο σύνολο ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, όπως turbo μεταβλητής γεωμετρίας, προηγμένο σύστημα άμεσου ψεκασμού και απενεργοποίησης κυλίνδρου.

Οι κινητήρες

Α.

Ο κινητήρας 1.5 eTSI που αποδίδει 116 PS. Στάνταρ ήπια υβριδική τεχνολογία 48V με μπαταρία ιόντων λιθίου και μίζα-εναλλάκτη 48V με ιμάντα. Αποδίδει 220 Nm από τις 1.500 σ.α.λ. (έως 3.000 σ.α.λ.), επιταχύνει 0–100χλμ./ώρα σε 10,6” και φτάνει έως τα 196χλμ./ώρα . Κατανάλωση WLTP: 6,0–5,5λτ./100χλμ. και 136–125 g/km CO₂.

Β

Ο κινητήρας 1.5 eTSI που αποδίδει 150 PS. Η ισχυρότερη εκδοχή του 1.5 eTSI, στάνταρ στο T-Roc R- Line, αποδίδει 250 Nm (1.500–3.500 σ.α.λ.), επιταχύνει 0–100χλμ./ώρα σε 8,9” και επιτρέπει τελική ταχύτητα έως 212χλμ./ώρα. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και τους τροχούς, η μεικτή κατανάλωση WLTP παραμένει στο εύρος 6,0–5,5λτ./100χλμ. με εκπομπές CO₂ 137–126 g/km.

Αν μας ρωτούσατε ποια από τις δύο εκδόσεις θα προτιμούσαμε θα σας λέγαμε τη δεύτερη. Η διαφορά στην τιμή είναι τόσο μικρή ( τις τιμές θα τις δείτε παρακάτω) που θα ήταν κουτό να επιλέγατε την έκδοση με τους 116 PS.

Όλες οι εκδόσεις του νέου T-Roc διαθέτουν LED Plus φώτα. Προαιρετικοί είναι IQ.LIGHT LED Matrix προβολείς που σε συνδυασμό με τη φωτεινή λωρίδα και το φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen, δημιουργούν μια άμεσα αναγνωρίσιμη οπτική υπογραφή (μέρα και νύχτα).

Το νέο T-Roc διατίθεται σε έξι νέες αποχρώσεις, που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου. Ο λόγος για τις: Pure White- Wolf Grey- Canary Yellow -Flamed Red -Celestial Blue -Grenadilla Black ενώ η δυνατότητα διχρωμίας με οροφή Black Solid ενισχύει τον premium και σπορ χαρακτήρα, δίνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να διαμορφώσει το T-Roc σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ.

Το μοντέλο διατίθεται στις εκδόσεις Trend, Life, Style και R-Line με τις τιμές να ξεκινούν από τα 28.590 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές

Το νέο T-Roc είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, σχεδιασμένο με τη λογική ότι η καινοτομία έχει νόημα μόνο όταν κάνει την καθημερινότητα καλύτερη. Θα έχουμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε σε λίγο διάστημα και να κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα σε άσφαλτο και χώμα. Οπότε θα σας δώσουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το καινούργιο T- Roc που διαθέτει συστήματα όπως Adaptive Chassis Control και Driving Experience Control.