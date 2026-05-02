Στο πένθος βυθίστηκε ο παγκόσμιος αθλητισμός με την είδηση του θανάτου του Άλεξ Ζανάρντι. Ο διάσημος οδηγός αγώνων έφυγε από τη ζωή την Πρωτομαγιά σε ηλικία 59 ετών.

Η οικογένειά του, μέσα από μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα έκανε γνωστό τον θάνατό του, αναφέροντας πως ο Ιταλός άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Δείτε βίντεο:

Ο θρίαμβος στη Formula 1 και το ατύχημα που του στοίχισε τα δύο του πόδια

Ο 59χρονος οδηγός αποτέλεσε μία από τις εμβληματικότερες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ξεκινώντας την καριέρα του από μικρή ηλικία και φτάνοντας ως την Formula 1, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90.

Λίγο αργότερα, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί γνώρισε μεγάλες επιτυχίες στο πρωτάθλημα CART, κατακτώντας δύο διαδοχικούς τίτλους.

Το 2001, δυστυχώς, η ζωή του άλλαξε δραματικά, καθώς σε σοβαρό ατύχημα, κατά τη διάρκεια αγώνα έχασε και τα δύο του πόδια. Παρά το μεγάλο πλήγμα, επέστρεψε δυνατός στον αθλητισμό και έγινε το απόλυτο σύμβολο θέλησης.

Το ατύχημα που του στοίχισε τα δύο του πόδια:

Δείτε σχετικό βίντεο:

Αφοσιώθηκε στην ποδηλασία με χειρήλατο ποδήλατο, γράφοντας ιστορία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, με τέσσερα χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια, στις διοργανώσεις του Λονδίνου και του Ρίο.

Για ακόμη, μία φορά τον δοκίμασε η ζωή, όταν το 2020 τραυματίστηκε σε νέο ατύχημα κατά τη διάρκεια αγώνα, με χειρήλατο ποδήλατο στην Ιταλία, δίνοντας μία μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Ο Άλεξ Ζανάρντι ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνευσε για τη δύναμη της ψυχής του εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.