Η ByteDance, η εταιρεία που δημιούργησε το TikTok, φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα πέρα από τον χώρο της τεχνολογίας. Σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, ο τεχνολογικός κολοσσός συνεργάζεται με τη Seres (την εταιρεία που πέρασε ανεπιτυχώς και από την Ελλάδα), για τη δημιουργία μιας νέας μάρκας αυτοκινήτων, σε μια κίνηση που δείχνει πόσο στενά συνδέονται πλέον οι κόσμοι της αυτοκίνησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Seres επιβεβαίωσε τη στρατηγική συνεργασία με τη ByteDance, ωστόσο, πληροφορίες από την Κίνα αποκαλύπτουν ότι οι δύο εταιρείες εξετάζουν τη δημιουργία ενός ολοκαίνουργιου automotive brand, το οποίο θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της ByteDance στην τεχνητή νοημοσύνη, στο λογισμικό και στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Από το TikTok στα αυτοκίνητα

Τα σημερινά αυτοκίνητα λειτουργούν ολοένα και περισσότερο ως «υπολογιστές με ρόδες», με το λογισμικό να παίζει καθοριστικό ρόλο σε λειτουργίες όπως η συνδεσιμότητα, η ψυχαγωγία, οι φωνητικές εντολές και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η ByteDance επενδύει εδώ και χρόνια στην τεχνητή νοημοσύνη, στην επεξεργασία δεδομένων και στις υπηρεσίες cloud, τομείς που θεωρούνται πλέον κρίσιμοι για τα σύγχρονα οχήματα.

Η συνεργασία με τη Seres δίνει στη ByteDance τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία σε ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης.

Η Seres και οι συνεργασίες της

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να συνεργάζεται με τεχνολογικούς κολοσσούς. Η μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα είναι η σειρά Aito, η οποία εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Huawei και κατάφερε να σημειώσει ιδιαίτερα υψηλές πωλήσεις στην κινεζική αγορά. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί αναλυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά τις πληροφορίες για το νέο εγχείρημα με τη ByteDance, καθώς η Seres έχει ήδη εμπειρία στη δημιουργία «τεχνολογικών» αυτοκινήτων που βασίζονται σε συνεργασίες με εταιρείες εκτός της παραδοσιακής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η μάχη του λογισμικού και όχι της οδηγικής απόλαυσης

Η είσοδος της ByteDance στην αυτοκίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότερες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν ρόλο στον χώρο των οχημάτων.

Μετά τις Huawei και Xiaomi, η εταιρεία πίσω από το TikTok φαίνεται πως θέλει και εκείνη ένα κομμάτι από την αγορά των «έξυπνων» αυτοκινήτων, όπου το λογισμικό και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικότερο παράγοντα διαφοροποίησης, ακόμη και από τον ίδιο τον κινητήρα.

Προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί τεχνικά χαρακτηριστικά, χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για τα πρώτα μοντέλα της νέας μάρκας. Ωστόσο, η ανακοίνωση της συνεργασίας και οι πληροφορίες για δημιουργία νέου brand δείχνουν ότι η ByteDance δεν σκοπεύει απλώς να παρέχει λογισμικό σε αυτοκινητοβιομηχανίες. Αντίθετα, φαίνεται πως θέλει να αποκτήσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς οχημάτων.

Η αλήθεια είναι πως πλέον ο “καθένας” μπορεί να φιάξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αυτό το εκμεταλλεύονται εκατοντάδες εταιρείες τεχνολογίας.