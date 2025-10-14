Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο στην Κίνα, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xiaomi SU7 πήρε φωτιά, εγκλωβίζοντας μέσα τον οδηγό, που κάηκε ζωντανός.

Το όχημα κλείδωσε αυτόματα τις πόρτες του, μετά από σύγκρουση και δεν υπήρχαν λαβές για να ανοίξει από έξω.

Έτσι, παρά τις προσπάθειες διερχόμενων οδηγών -που με προσωπικό κίνδυνο- επιχειρούσαν να σπάσουν τα τζάμια ή να ανοίξουν με κλωτσιές την πόρτα, ο οδηγός κάηκε ζωντανός, μπροστά στα έντρομα μάτια τους.