Ξεκίνησε η διάθεση του Hyundai IONIQ 6 στην ελληνική αγορά- Ποια είναι η πραγματική του αυτονομία

Το IONIQ 6 της Hyundai Motor Company που έχει κατακτήσει τα διάσημα βραβεία World Car of the Year, World Electric Vehicle και World Car Design of the Year ξεκίνησε την εμπορική του διάθεση στην Ελλάδα.