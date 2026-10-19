Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί η νέα συγγραφική δουλειά του Διονύση Παναγιωτόπουλου, μέλους τον Κίτρινων Γιλέκων, με τίτλο «Από τον Χρυσό Αιώνα του Περικλέους στα Κίτρινα Γιλέκα».

Το βιβλίο αποτελεί μια πολιτική και κοινωνική παρέμβαση που συνδέει τις ιστορικές καταβολές της δημοκρατίας με τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη, καλώντας σε μια νέα θεώρηση της πολιτικής συμμετοχής.

Συνέχεια των αγώνων και προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα

Όπως επισημαίνεται στο σημείωμα του οπισθοφύλλου οσυγγραφέας, η διατήρηση των κοινωνικών κατακτήσεων απαιτεί διαρκή και αδιάλειπτη προσπάθεια από γενιά σε γενιά.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για ρεαλιστική προσαρμογή στις σύγχρονες εξελίξεις, προκειμένου οι αγώνες του παρελθόντος, που χαρακτηρίστηκαν από συνέπεια και σταθερότητα, να συνεχίσουν να αποδίδουν καρπούς και να ενισχύουν την προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη.

Προσκλητήριο για Άμεση Δημοκρατία και ανατροπές

Ο συγγραφέας απευθύνεται στη μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών σε Ελλάδα και Γαλλία – που υπολογίζεται σε περίπου 26 εκατομμύρια – οι οποίοι επιλέγουν την αποχή, τα λευκά ή τα άκυρα, εκφράζοντας την απόστασή τους από το παραδοσιακό κομματικό σύστημα. Κεντρικός στόχος του πονήματος είναι η στροφή προς την Άμεση Δημοκρατία, με αίτημα την ουσιαστική μεταβίβαση της εξουσίας στους ίδιους τους λαούς.