Κυκλοφόρησε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, από τις εκδόσεις Gutenberg η παρθενική ποιητική συλλογή του Ακαδημαϊκού και πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, η οποία φέρει τον τίτλο «Σταλακτίτες». Το βιβλίο κοσμείται με 13 χαρακτικά έργα του Έλληνα ζωγράφου, Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Η έκδοση αυτή φέρνει στο φως τη λογοτεχνική πλευρά του Προκόπη Παυλόπουλου. Πρόκειται για μια πτυχή που παρέμενε άγνωστη στους πολλούς, καθώς ελάχιστοι άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον γνώριζαν ότι ασχολείται με την ποίηση από την εφηβεία του, έχοντας μάλιστα δημοσιεύσει κατά το παρελθόν ορισμένα δημιουργήματά του υπό ψευδώνυμο.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, νιώθοντας πλέον ένας απόλυτα ελεύθερος άνθρωπος, πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην έκδοση των ποιημάτων του. Ο πρώην ΠτΔ είναι εδώ και καιρό προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει ποικίλα σχόλια και κριτικές από άτομα που ενδεχομένως δεν θα εστιάσουν στην καλλιτεχνική αξία του έργου του ή ίσως δεν μπουν καν στον κόπο να το διαβάσουν, αλλά θα εκδηλώσουν τον προσωπικό τους φθόνο προς το πρόσωπό του.

Έχοντας συνυπολογίσει πλήρως αυτή την πιθανότητα, ο Προκόπης Παυλόπουλος δείχνει να την αναμένει. Μάλιστα, συνηθίζει να υπενθυμίζει στους φίλους του τη γνωστή ρήση του Αισχύλου από τον «Αγαμέμνονα»: «ὁ δ᾽ ἀφθόνητός γ᾽ οὐκ ἐπίζηλος πέλει» (εκείνος που κανείς δεν φθονεί, δεν είναι και αξιοζήλευτος).

Το εξώφυλλο της συλλογής: