Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δεκαπέντε συναρπαστικά διηγήματα.

Η αμείλικτη φθορά του χρόνου και η λαχτάρα για τη συνέχιση της ζωής. Η πτώση των δικτατορικών καθεστώτων. Η ματαίωση των παλιών ονείρων και η αλλαγή των στόχων στη νέα πατρίδα. Oι αγώνες των προγόνων για ελευθερία. H εγκατάλειψη της γενέτειρας και η σύγχρονη αστικοποίηση. Η απόκρυψη της παλιάς ταυτότητας και η απάρνησή της μπροστά στις νέες καταστάσεις της σύγχρονης ελληνικής ομογενοποίησης. Η νοσταλγία για τη γενέθλια γη και η βαθμιαία λήθη. Ο αγώνας για μια καινούργια ζωή στον σύγχρονο κόσμο της ευημερίας.

Το έργο του Βορειοηπειρώτη Τηλέμαχου Κώτσια είναι η καλύτερη απάντηση στο ερώτημα πώς γίνεται πεζογραφία ικανή να συγκινήσει και να ξαφνιάσει με τα πιο απλά εκφραστικά μέσα! Απέναντι στον πληθωρισμό και τη σπατάλη τρόπων η πεζογραφία του Κώτσια αντιτείνει τη σαφήνεια της Βορειοηπειρώτικης ντοπολαλιάς, την οικονομία της στρωτής αφήγησης και τη δεξιοτεχνία στον χειρισμό του απαραίτητου.

Κάτω από την επιφάνεια και τον απατηλό γαλήνιο ρυθμό τους, τα μικρά διηγήματά του κρύβουν υπόγειες αλλαγές θερμοκρασίας και τόνου, εσωτερικές συνηχήσεις σημαινόντων και σημαινομένων, απροσδόκητες αλλαγές διάθεσης και αναπάντεχα ευρήματα.

Ένα βιβλίο αψεγάδιαστης ομορφιάς.

Διαβάστε το.

Ο Τηλέμαχος Κώτσιας γεννήθηκε στα Βρυσερά της Δρόπολης, στον χώρο της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας, το 1951. Μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος ήρθε στην Αθήνα και εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως μεταφραστής στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ασχολείται με τη λογοτεχνία από το 1990.

