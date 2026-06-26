Η πολυδιαβασμένη συγγραφέας, Ρενέ Στυλιαρά επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος».

Ξεκίνησε γράφοντας μικρά στιχάκια στο διαδίκτυο — φράσεις που μοιράστηκαν χιλιάδες φορές, έγιναν captions, αφιερώσεις, μηνύματα που πέρασαν από οθόνη σε οθόνη. Από αυτές τις λέξεις γεννήθηκε μια ολόκληρη κοινότητα αναγνωστών.

Και από εκεί προέκυψαν βιβλία που έγιναν best sellers.

Σήμερα, η Ρενέ Στυλιαρά επιστρέφει με το νέο της βιβλίο «Τι σημασία έχει ο τίτλος», ένα έργο που κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνία, την εξομολόγηση και τη σύγχρονη επικοινωνία.

Ένα βιβλίο γραμμένο με τον γνώριμο, άμεσο τρόπο της: φράσεις που μοιάζουν να ειπώθηκαν ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεσαι. Δεν πρόκειται για μια ιστορία με αρχή και τέλος.

Είναι σκέψεις, εξομολογήσεις, μικρές αφηγήσεις για την αγάπη, την απώλεια, την επιθυμία, τη διάρκεια. Με τη γλώσσα που την έκανε γνωστή: απλή, άμεση, σχεδόν προφορική. Σαν κάποιος να λέει αυτά που εσύ δεν τολμάς.