Ένα πολύ επίκαιρο βιβλίο με συγγραφείς τους διεθνολόγους Κωνσταντίνο Υφαντή και Κωνσταντίνο Φίλη και τον Αντιναύαρχο ε.α. και πρόεδρο της ΕΑΒ Αλέξανδρο Διακόπουλο.

Tην Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Μέση Ανατολή: 1945-2025. Η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι

Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Αννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρώην Επίτροπος Ε.Ε., πρώην Υπουργός

Αλέξης Παπαχελάς, δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή»

και οι συγγραφείς του βιβλίου

Κώστας Υφαντής

Κωνσταντίνος Φίλης

Αλέξανδρος Διακόπουλος

Μάκης Προβατάς

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2).

Τι αναφέρει το Δελτίο Τύπου του Εκδοτικού Οίκου:

Ακόμα και σήμερα η αντίληψή μας για τη Μέση Ανατολή δεν παύει να είναι σε κάποιο βαθμό προϊόν μιας αναγκαστικά δυτικοκεντρικής οπτικής. Ποια είναι αυτά τα αξιακά συστήματα; Και πόσο είναι δίκαιο να μιλάμε, να θεωρούμε την περιοχή ως κάτι ενιαίο, να έχουμε διαμορφώσει –τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης στη Δύση– μια μονολιθική αντίληψη για μια περιοχή όπου συνυπάρχουν και την ίδια στιγμή συγκρούονται μέχρι θανάτου διαφορετικές κοινότητες;

Κ. Y

Μπορούν οι λαοί αυτοί να συνυπάρξουν; Οι Άραβες θεωρούν ότι προϋπήρχαν των Εβραίων στην περιοχή, ενώ οι Εβραίοι ισχυρίζονται το αντίθετο και ότι η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948 ήταν μια ιστορικά δίκαιη πράξη. Και οι δύο πιστεύουν ότι είναι ο περιούσιος λαός, και αυτό ξεπερνά τα σύνορα της Μέσης Ανατολής.

Κ.Φ.

Ενώ ένας συνήθης πόλεμος αφορά την επιβολή της θέλησης της μίας πλευράς στην άλλη, εδώ έχουμε προσπάθεια επιβολής μιας διαφορετικής πραγματικότητας, η οποία δεν αφήνει περιθώριο ύπαρξης στην αντίθετη πλευρά. Πρόκειται για έναν πόλεμο εξόντωσης. Είναι άλλο να πολεμάς για την επίτευξη πολιτικών στόχων και άλλο να πολεμάς για την ολοκληρωτική καταστροφή του αντιπάλου. Είναι σαν τον Γ΄ Καρχηδονιακό Πόλεμο, όπου η ήττα ισοδυναμούσε με αφανισμό. Οι δύο λαοί ζουν σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες, ωστόσο, επηρεάζονται βαθιά από την ιστορική εμπειρία που έχει διαμορφώσει τις πεποιθήσεις τους.

Α. Δ.

Ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή δεν μένει στη Μέση Ανατολή. Η Παλαιστίνη είναι μια περιοχή όπου η πραγματικότητα τροφοδοτεί μια ακραία βίαιη μυθολογία και αυτή η μυθολογία με τη σειρά της ανατροφοδοτεί με ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα βίας την πραγματικότητα. Oι συζητήσεις των τεσσάρων ήταν διαδραστικές, ζωντανές και εκ των πραγμάτων πολύ δυναμικές, αφού κάθε φορά καλούνταν να αποτιμήσουν εξελίξεις που ήταν πυκνές και καταιγιστικές.

Ο Κώστας Υφαντής είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στα πανεπιστήμια του Bradford, του Portsmouth και στο ΕΚΠΑ. Επίσης, ήταν επισκέπτης ερευνητής στα πανεπιστήμια Michigan (Ann Arbor), Harvard, LSE και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σεούλ. Την περίοδο 2012-2020 διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kadir Has της Κωνσταντινούπολης.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Εξελέγη για δύο χρόνια ανώτερο συνεργαζόμενο μέλος στο St. Antony’s College στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι, επίσης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας, διαλέκτης σε στρατιωτικές σχολές, στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας και στη Διπλωματική Ακαδημία. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή και είναι αναλυτής διεθνών θεμάτων στον όμιλο Σκάι. Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο.

Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος είναι αντιναύαρχος (ε.α.) Π.Ν. και επίτιμος διοικητής της Σχολής Εθνικής Αμύνης. Υπήρξε ο πρώτος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. Έχει διατελέσει γενικός διευθυντής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ειδικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αρθρογραφεί στον τύπο για θέματα διεθνών σχέσεων, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Ο Μάκης Προβατάς είναι δημοσιογράφος. Έχει πάρει περισσότερες από 600 συνεντεύξεις από Έλληνες και ξένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς, πολιτικούς, συγγραφείς και καλλιτέχνες (ΒΗΜΑ, ΒΗΜagazino, Athens Voice), μεταξύ αυτών: Stephen Hawking, Dario Fo, Noam Chomsky, Richard Dawkins, Irvin Yalom, John Cleese, Carlos Fuentes, Patti Smith, John Malkovich, Garry Kasparov, Mikhail Baryshnikov. Έχει συγγράψει 14 βιβλία με τη μέθοδο των συζητήσεων μαζί με τους Δημήτρη Νανόπουλο, Ελένη Αρβελέρ, Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, Σταμάτη Κριμιζή, Μαρία Ευθυμίου, Άννα Διαμαντοπούλου, Γιάννη Μανιάτη, Κωνσταντίνο Φίλη, Δημήτρη Καιρίδη, Διονύση Σιμόπουλο. Από το 2024 παρουσιάζει την εκπομπή συνεντεύξεων «συνΘΕΣΕΙΣ» (ERTnews).

Το βιβλίο ξεχωρίζει για την προφητική του διάσταση, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η κατάσταση στο Ιράν και οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ. Σε σχετικά αποσπάσματα, ο κ. Διακόπουλος προειδοποιεί ότι εάν ο πόλεμος επεκταθεί εντός ιρανικού εδάφους, το καθεστώς θα αντιμετωπίσει υπαρξιακή απειλή. Δεν προβλέπει άμεση αλλαγή καθεστώτος, αλλά τονίζει ότι αυτή μπορεί να έρθει στην επόμενη δύσκολη καμπή, όταν η συνοχή του κλονιστεί: “Η αλλαγή καθεστώτος θα συμβεί άμεσα; Όχι. Αλλά στην επόμενη δύσκολη καμπή –που σίγουρα θα έρθει– το καθεστώς δεν ξέρω αν θα είναι εξίσου συμπαγές.” Αναλύει βέβαια το “γιατί” αυτής της ευπάθειας: Το Ιράν σπατάλησε τεράστια ποσά σε πυρηνικές φιλοδοξίες και ιδεολογικές εμμονές, όπως η εχθρότητα προς το Ισραήλ – χωρίς κοινά σύνορα ή άμεσα συμφέροντα. Αντί να επενδύσει σε οικονομική σταθερότητα και κοινωνική ανθεκτικότητα, κυνηγούσε “χίμαιρες”, οδηγώντας σε πείνα, δυσκολίες και απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες. Αυτή η εσωτερική ρωγμή, συνδυασμένη με γεωπολιτικές πιέσεις, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που “κουμπώνει” ακριβώς στις τρέχουσες εξελίξεις, αποδεικνύοντας ότι η ανάλυση δεν είναι μαντεψιά αλλά κατανόηση μηχανισμών.