Η καταξιωμένη συγγραφέας, Θεοφανία Ανδρονίκου-Βασιλάκη μάς παρουσιάζει το νέο της βιβλίο, που έχει τίτλο «Χωρίς άλλοθι» και κυκλοφορεί από τη Χάρτινη Πόλη.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα, που κρατά σε εγρήγορση τον αναγνώστη και το οποίο έχει κλέψει τις εντυπώσεις.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Η τριανταεπτάχρονη Λητώ Ράλλη, επικεφαλής συντάκτρια αστυνομικού ρεπορτάζ σε εφημερίδα του Λονδίνου, επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από έντεκα χρόνια απουσίας.

Ο αιφνίδιος θάνατος του πατέρα της Λουκά την αναγκάζει να επιστρέψει στο πατρικό της στην Κηφισιά και σε ένα παρελθόν που δεν έπαψε ποτέ να τη στοιχειώνει. Οι μόνοι συγγενείς που της έχουν απομείνει είναι η θεία της Βάνα, η ξαδέλφη της Εριέττα και

κάποιοι οικογενειακοί φίλοι. Πριν προλάβει να διαχειριστεί το πένθος και τις εκκρεμότητες, η Βάνα δολοφονείται άγρια μέσα στο πατρικό της Λητώς, με την ίδια να συλλαμβάνεται και να προφυλακίζεται ως βασική ύποπτη.

Όλες οι ενδείξεις την υποδεικνύουν ως ένοχη, το κίνητρό της ωστόσο παραμένει άγνωστο. Η υπόθεση προκαλεί σάλο που φτάνει ως το Λονδίνο. Ο συνάδελφος και φίλος της Φίλιππος Δούκας έρχεται στην Ελλάδα με σκοπό να διεξάγει τη δική του προσωπική έρευνα, η οποία φέρνει στο φως άγνωστα στοιχεία και μυστικά, ικανά να συνταράξουν συθέμελα πρόσωπα και οικογένειες, αν ποτέ

αποκαλυφθούν. Καθώς οι αποκαλύψεις πυκνώνουν, τα δεδομένα της υπόθεσης αλλάζουν επικίνδυνα. Όλοι φαίνεται να κρύβουν κάτι, ακόμη και ο ίδιος ο Φίλιππος.

Μια φρικτή αλήθεια από το δικό του παρελθόν αρχίζει να διαγράφεται στο παρασκήνιο, τοποθετώντας τον στο κάδρο όσων επιδιώκουν να ενοχοποιήσουν τη Λητώ για έναν φόνο που δεν διέπραξε και απομακρύνοντας την ενδεχόμενη ερωτική σχέση ανάμεσά τους. Η αστυνομική έρευνα, υπό τον αστυνόμο Μάνο Ανδρεάδη, εξελίσσεται παράλληλα, όμως είναι η ανεπίσημη έρευνα του Φίλιππου που ανοίγει τις πιο επικίνδυνες πόρτες του παρελθόντος.

Το ημερολόγιο της πρόωρα χαμένης μητέρας της Λητώς Αντιγόνης, η οποία αυτοκτόνησε, λειτουργεί ως καταλύτης, φέρνοντας στο φως αλήθειες που έπρεπε να παραμείνουν θαμμένες για πάντα.

• Η συγγραφέας Θεοφανία Ανδρονίκου-Βασιλάκη έχει εδραιώσει τη δυναμική παρουσία της στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, κερδίζοντας την αγάπη χιλιάδων αναγνωστών.

Με σταθερά ανοδική πορεία και σημαντική εμπορική επιτυχία, τα βιβλία της σημειώνουν χιλιάδες πωλήσεις, ενώ το αναγνωστικό κοινό την ξεχωρίζει για τη συναρπαστική πλοκή, τη συναισθηματική ένταση και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες που χαρακτηρίζουν τη γραφή της.

Ένα πολυεπίπεδο ελληνικό μυθιστόρημα που συνδυάζει crime, οικογενειακά μυστικά, ψυχολογικό δράμα και ερωτικό στοιχείο σε ατμόσφαιρα σκοτεινού μυστηρίου. Ηρωίδα με ισχυρό ψυχολογικό υπόβαθρο: μια επιτυχημένη δημοσιογράφος μετατρέπεται ξαφνικά από ερευνήτρια σε βασική ύποπτη φόνου.

Διπλή χρονική αφήγηση και αναδρομές από τη δεκαετία του ’80 έως το 2025, που αποκαλύπτουν σταδιακά ένα πολυγενεακό οικογενειακό μυστικό.

Καλοστημένη αστυνομική πλοκή με έντονη επιρροή από τη σχολή μυστηρίου της Agatha Christie, όπου κάθε χαρακτήρας μοιάζει ύποπτος και η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο στην τελική σκηνή.

Συνδυασμός βρετανικής crime αισθητικής και ελληνικού οικογενειακού δράματος, με σκηνικό από το Λονδίνο μέχρι την αριστοκρατική Κηφισιά.

Έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα με μεταφυσικές αποχρώσεις, μυστικά ημερολόγια, απόπειρες δολοφονίας και συνεχείς ανατροπές. Βαθιά συναισθηματική θεματική γύρω από το τραύμα, την απώλεια, την

ταυτότητα και τις συνέπειες των επιλογών του παρελθόντος. Πολυάριθμοι χαρακτήρες με κρυφά κίνητρα και αλληλοσυνδεόμενες ιστορίες που κρατούν αμείωτη την αγωνία μέχρι το τέλος.

Βιογραφικό σημείωμα της συγγραφέως

Η Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη εργάζεται ως δημοσιογράφος σε περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες, στον χώρο του καλλιτεχνικού και τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Επίσης, έχει ασχοληθεί με την τηλεόραση, συμμετέχοντας ως κειμενογράφος και σεναριογράφος σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές. Ως συγγραφέας εμφανίστηκε το 2009 με το βιβλίο Δεσποινίς ετών 29… και κάτι ψιλά, από τις Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί, το οποίο έγινε Best seller. Το 2012 κυκλοφόρησε το μεταφυσικό δράμα 8 ψυχές που δεν έφυγαν, από τις Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί. Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφόρησαν τα μυθιστορήματα:

Ο κορσές της Σταχτοπούτας (2014) και Γυναίκες στα πρόθυρα… γάμου (2015).

Από τις Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη τα μυθιστορήματα: Η Διαθήκη του Ζάνα 2017, Η Υπηρέτρια της Δούκισσας 2018, Ζακίνθη, στο Άβατο του Κόντε 2019, Άσπιλοι Ένοχοι 2020, Κρεσέντο Εκδίκησης 2021, Mαύροι Κύκνοι 2022, Ματωμένο μετάξι 2023, Δεσποινίς ετών 39… και κάτι ψηλά 2024, Η Κατάρα 2024, Ο κορσές της Σταχτοπούτας 2025.