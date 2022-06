Απεβίωσε ο πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Μιλτιάδης Χαχολιάδης

Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει τη θλίψη της για το θάνατο του πρώτου εκλελεγμένου Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Οικονομικών Μιλτιάδη Π. Χαχολιάδη, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 85 ετών, στην Αλφαρέτα της Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπου διέμενε.

Ο εκλιπών Καθηγητής Μιλτιάδης Χαχολιάδης, εξελέγη πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 7 Δεκεμβρίου του 1994 και ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 1995. Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι το 1998.

Η κηδεία του εκλιπόντος θα τελεστεί το Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022, στη 1:30 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ) στην Eλληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου κυματίζουν μεσίστιες μέχρι και την ημέρα τέλεσης της κηδείας του ως ένδειξη πένθους.

Ο εκλιπών Καθηγητής Μιλτιιάδης Χαχολιάδης, γεννήθηκε στο χωριό Όμοδος της Λεμεσού το 1937. Έκανε βασικές σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (Πτυχίο Οικονομικών) και μεταπτυχιακές σπουδές στο Massachusetts Institute of Technology (Ph. D. Οικονομικά).

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ως Επίκουρος Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ως Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών ως Αναπληρωτής Καθηγητής, Ερευνητής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος και Καθηγητής Οικονομικών. Στις 7 Δεκεμβρίου 1994 εξελέγη πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 1995. Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι το 1998.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ήταν: Διεθνής Χρηματοοικονομική Θεωρία και Μηχανισμός Προσαρμογής, Διεθνές Εμπόριο και Διεθνής Οικονομική Πολιτική, Μικροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία. Συμμετείχε στις ακόλουθες Επιστημονικές Εταιρείες: American Economic Association, Southern Economic Association, Greek Economic Association και Eastern Economic Association. Ήταν συνεργάτης των ακολούθων διεθνών επιστημονικών περιοδικών: American Economic Review, Review of Economic Studies, Econometrica, Greek Economic Review, Journal of Macroeconomics, International Economic Review, Journal of International Economics, National Science Foundation, Quarterly Journal of Economics, The Scandinavian Journal of Economics, Southern Economic Journal.

Μεταξύ άλλων έτυχε των ακολούθων βραβείων:

- Research Assistanship, Κέντρο Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (1964-65).

- Best Teacher Award, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης (1966).

- Distinguished Professor Award (1975 και 1976), Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, και CBA Faculty Recognition Award (1990), από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης εξέφρασε τη λύπη της κοινότητας για το θάνατο του πρώτου Πρύτανη, Καθηγητή Μιλτιάδη Χαχολιάδη σημειώνοντας ότι «Είναι μεγάλη η ευθύνη και το καθήκον να ηγείσαι ενός νέου πανεπιστημίου, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, να καλείσαι να δημιουργήσεις μία νέα κουλτούρα σκέψης και δράσης σε έναν νέο οργανισμό, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Η ιδέα τότε λειτουργίας ενός νέου πανεπιστημίου με αυτονομία και ακαδημαϊκή ελευθερία ήταν τολμηρή και καινοφανής.

Ο Καθηγητής Μιλτιάδης Χαχολιάδης συνέβαλε στη θεμελίωση και την ανάπτυξη του οργανισμού κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Πιστεύω ότι η εξέλιξη του οργανισμού και η καταξίωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο εντός της κοινωνίας όσο και διεθνώς, θα τον έκαναν περήφανο. Ο Καθηγητής Μιλτιάδης Χαχολιάδης αποτελεί πια κομμάτι της ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου».