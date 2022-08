Κύπρος: Αυτό είναι το αεροσκάφος που δωρίζει η Ελλάδα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Έτοιμο για παράδοση στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι το νέο προεδρικό αεροσκάφος CAF001, το οποίο θα δοθεί ως δώρο από την Ελλάδα.



Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter, το αεροσκάφος θα φέρει με χρυσά γράμματα το όνομα «Κυπριακή Δημοκρατία» πλαισιωμένο από τις σημαίες της Κύπρου και της ΕΕ.



Πρόκειται για το Embraer 135 το οποίο αποκτήθηκε από την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2003. Τρεις μήνες αργότερα στις 26 Μαρτίου 2003 εκτελέσθηκε η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή μεταφοράς VIP με αεροπλάνο, για τη μετακίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες.

Our very own Presidential aircraft ready for delivery

Republic of Cyprus CAF001 pic.twitter.com/SvJiVq4wFM