Κύπρος: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επίσκεψη Ολλανδής βουλευτή στα κατεχόμενα και ανάρτησή της στο Twitter

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνου Πετρίδη, του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου της Κύπρου προκάλεσε ανάρτηση της Ολλανδής βουλευτή Λιάν Ντεν Χάαν, η οποία βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα κατεχόμενα για ανεπίσημη συνάντηση με τον λεγόμενο υπουργό Τουρισμού.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η κα Ντεν Χάαν, είχε μια «άτυπη συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού της Βόρειας Κύπρου. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, μιλήσαμε για τον τουρισμό στη Βόρεια Κύπρο και πόσο δύσκολο είναι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. #TΔΒΚ #Κύπρος».

«Ανεπίσημα μιλώντας, είστε ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπείτε, την επίσημη πολιτική του και τις ευρωπαϊκές αξίες. Υποστηρίζετε την εθνοκάθαρση και την κατοχή», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Πετρίδης, παραθέτοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τη σχετική ανάρτηση της Ολλανδής βουλευτού.

Informally speaking, you are a disgrace for the institution you represent, it’s formal policy, and the European values. You stand for ethnic cleansing and occupation https://t.co/kM4BugIuWj