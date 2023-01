Συνάντηση Ν. Αναστασιάδη με την πριγκίπισσα Άννα

Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο με σκοπό να επιθεωρήσει το απόσπασμα της Βρετανίας στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ, είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Την πριγκίπισσα Άννα υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης και ακολούθησε η συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στο γραφείο του.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε σε ενημέρωση για την παρούσα φάση του Κυπριακού και τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, ενώ συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της Κλιματικής Αλλαγής και των τραγικών επιπτώσεων της, καθώς και η ενεργειακή κρίση που δημιουργείται συνεπεία της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δώρισε στην Πριγκίπισσα του ΗΒ ένα ασημένιο αντίγραφο κύλικα του 4ου αιώνα π.Χ., καθώς και ένα άλμπουμ με φωτογραφίες Κυπρίων βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ από την πλευρά της η Πριγκίπισσα Άννα χάρισε στον Πρόεδρο ένα πορτραίτο της.

Pleasure to receive today HRH The Princess Royal. Reiterated our common aspiration to further develop and expand the historical ties and enduring bonds between Cyprus and the UK, both at the bilateral level as well as within our Commonwealth family. 🇨🇾🇬🇧 pic.twitter.com/tgjxLNtuoA