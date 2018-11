Ν. Χριστοδουλίδης: Ολοκληρώνεται η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου, σημειώνοντας πως «η Δήλωση αυτή έχει μεγάλη αξία και από πρακτικής απόψεως, αλλά και συμβολικά καθώς καταδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να ενεργήσει προληπτικά και αποτελεσματικά για το ευρύτερο καλό».









Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



Μία μη διαβαθμισμένη έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας, η προετοιμασία της οποίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο, θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο κοινό, ανακοίνωσε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.«Η διαδικασία διαβούλευσης για ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας ήταν αρκετά μακρά και αποτέλεσε μια πρόκληση», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης στην ομιλία στο «1ο Ετήσιο Συνέδριο "Φόρουμ Διαχείρισης Κινδύνου Λευκωσίας - Nicosia Risk Forum 2018"» του Κέντρου Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences - Κέντρο για τον Κίνδυνο και τις Επιστήμες των Αποφάσεων) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.Ο κ. Χριστοδουλίδη επισήμανε ότι «η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας περιγράφει τους τρόπους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στο ευρύτερο πλαίσιο της προαγωγής του εθνικού συμφέροντος» και ότι «ο πρωταρχικός στόχος είναι αυταπόδεικτος: Η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου πλαισίου που προσδιορίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την προστασία και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους καθώς και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και των κρατικών θεσμών». Τόνισε, επίσης, πως, για πρώτη φορά, γίνεται μία τέτοιου επιπέδου συντονισμένη εργασία στην Κύπρο, που να καλύπτει το φάσμα των κυβερνητικών υπηρεσιών και διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων.Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στις σχέσεις της Κύπρου με τις ΗΠΑ σημείωσε πως στο πλαίσιό τους έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ενίσχυση της διάστασης της ασφάλειας, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο ότι η Κύπρος αποτελεί μέρος της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.Για τις τριμερείς συνεργασίες με χώρες της περιοχής ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών είπε πως αυτές «έχουν απτά αποτελέσματα και ενδεικτικό αυτού του γεγονότος είναι πως έχει ληφθεί απόφαση για την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης γραμματείας για τις Τριμερείς στη Λευκωσία, με στόχο τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού εφαρμογής».