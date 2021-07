Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για βοήθεια των πληγέντων από την πυρκαγιά στην Κύπρο

Η Κυπριακή Δημοκρατία άνοιξε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών της εκτεταμένης πυρκαγιάς που έπληξε την Κύπρο πριν από μερικές ημέρες.

Σημειώνεται ότι οι κυπριακές Αρχές στάθηκαν αρωγός στις προσπάθειες για την αποκατάσταση ζημιών και στήριξη πληγέντων σε περιπτώσεις έκτακτων καταστροφικών γεγονότων που έπληξαν την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, όπως τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο το 2007, τις πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής το 2017, καθώς και την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018.

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι τα ακόλουθα:

Δικαιούχος: Κυπριακή Δημοκρατία

Όνομα Λογαριασμού: Support to affected victims of the fire in mountains area of Larnaca and Limassol

Όνομα Λογαριασμού (σε συντομία): SUPP.AFF.VICTMS-FIRE-LCA-L/SOL

Τράπεζα: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Αριθμός Λογαριασμού: 6001027

IBAN: CY42 0010 0001 0000 0000 0600 1027

Swift (BIC) Code: CBCYCY2N