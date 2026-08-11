Η 12η Αυγούστου 2026 δεν θα είναι μια συνηθισμένη καλοκαιρινή ημέρα. Πρόκειται για μια από τις σπανιότερες ημερομηνίες για τους λάτρεις της αστρονομίας, καθώς ο ουρανός επιφυλάσσει ένα ολοήμερο υπερθέαμα. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σπάνια ευθυγράμμιση έξι πλανητών πριν από την ανατολή, μια εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη κατά τη διάρκεια της ημέρας και μια θεαματική βροχή διαττόντων αστέρων το βράδυ.

Για ορισμένες τυχερές περιοχές, όπως η βόρεια Ισπανία και οι Βαλεαρίδες Νήσοι, ο ουρανός θα προσφέρει το απόλυτο «τρίπτυχο» σε ένα 24ωρο.

Πριν την ανατολή – Η παρέλαση των έξι πλανητών

Η ημέρα ξεκινά προτού καν ανατείλει ο Ήλιος. Το πρωί της 12ης Αυγούστου, έξι πλανήτες (ο Δίας, ο Ερμής, ο Άρης, ο Ουρανός, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας) θα απλωθούν στον ουρανό, σχηματίζοντας μια ευρεία πλανητική ευθυγράμμιση.

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, απαιτείται ανοιχτός ορίζοντας προς τα ανατολικά. Ο Άρης και ο Κρόνος θα είναι οι πιο εύκολα ορατοί με γυμνό μάτι. Ο Ερμής και ο Δίας θα βρίσκονται χαμηλά στον ορίζοντα, καθιστώντας την καθαρή θέα απαραίτητη, ενώ για τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα θα χρειαστείτε κιάλια ή τηλεσκόπιο.

Οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης εντοπίζονται στα μέσα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν από την τοπική ανατολή του ηλίου.

Σε πόλεις όπως το Σάο Πάολο και το Σίδνεϊ, ο Ερμής θα φτάσει μόλις στις 5 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα όταν ο ουρανός θα έχει ήδη αρχίσει να φωτίζεται, κάνοντας την παρατήρησή του, μαζί με τον Δία, εξαιρετικά δύσκολη.

Απόγευμα και βράδυ – Η ολική έκλειψη Ηλίου

Το αποκορύφωμα της ημέρας είναι η ηλιακή έκλειψη. Πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη μετά το 1999.

Το «μονοπάτι της ολικότητας» θα διασχίσει την απομακρυσμένη Αρκτική Ρωσία, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, ένα μικρό τμήμα της βορειοανατολικής Πορτογαλίας, τη βόρεια Ισπανία και τις Βαλεαρίδες Νήσους. Μέσα σε αυτή τη στενή ζώνη, η μέρα θα μετατραπεί σε λυκόφως, αποκαλύπτοντας τα λαμπρότερα αστέρια και το στέμμα του Ήλιου.

Η Ισπανία αναμένεται να είναι ο κορυφαίος προορισμός για τους… κυνηγούς εκλείψεων. Επειδή η έκλειψη θα συμβεί αργά το απόγευμα, ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα, δημιουργώντας μια σπάνια και δραματική «έκλειψη ηλιοβασιλέματος».

Η Ισλανδία, από την άλλη, θα προσφέρει αξέχαστα τοπία, με το Ρέικιαβικ να βιώνει την πρώτη του ολική έκλειψη από το 1433, αν και ο απρόβλεπτος καιρός παραμένει ρίσκο.

Εκτός της ζώνης ολικότητας, μια μερική έκλειψη θα γίνει ορατή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη βορειοδυτική Αφρική, καθώς και στις βορειοανατολικές, μεσοατλαντικές και βορειοκεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ (π.χ. στη Νέα Υόρκη από τη 1:07 μ.μ. έως τις 2:38 μ.μ. EDT).

Για την παρατήρηση της έκλειψης είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση πιστοποιημένων ειδικών γυαλιών.

Νύχτα – Οι Περσείδες στον απόλυτο σκοτεινό ουρανό

Η παράσταση δεν τελειώνει με τη δύση του ηλίου. Μόλις πέσει το σκοτάδι, τη σκυτάλη παίρνουν οι Περσείδες, μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διαττόντων αστέρων της χρονιάς, διάσημη για τη συχνότητά της και τις φωτεινές βολίδες που διασχίζουν τον ουρανό.

Το 2026 θεωρείται μια εξαιρετική χρονιά για την παρατήρησή τους. Η κορύφωση του φαινομένου συμπίπτει με τη Νέα Σελήνη, εξασφαλίζοντας έναν σκοτεινό ουρανό, απαλλαγμένο από το σεληνιακό φως. Υπό ιδανικές συνθήκες, μακριά από τα φώτα των πόλεων, οι παρατηρητές στα μέσα βόρεια γεωγραφικά πλάτη θα μπορούσαν να δουν έως και 100 μετέωρα την ώρα. Αυτή η ευνοϊκή συγκυρία σκοτεινού ουρανού και κορύφωσης των Περσείδων δεν θα επαναληφθεί πριν από το 2045.