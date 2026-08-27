Μια νέα σελίδα στην ιστορία της χειρουργικής εγκεφάλου γράφτηκε στη Βρετανία, όπου για πρώτη φορά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ολοκληρώθηκε με επιτυχία απαιτητική επέμβαση.

Ο 48χρονος Ράις Χίμπερτ, ο οποίος υπέφερε από σοβαρά προβλήματα όρασης και απώλεια ενέργειας εξαιτίας ενός καλοήθους όγκου 11 χιλιοστών στην υπόφυση, έγινε ο πρώτος ασθενής που επωφελήθηκε από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η αφαίρεση όγκων από την υπόφυση – έναν αδένα στη βάση του κρανίου – ενέχει υψηλό ρίσκο, καθώς η περιοχή περιβάλλεται από τις καρωτίδες αρτηρίες και τα οπτικά νεύρα. Κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπικής επέμβασης μέσω της μύτης, το σύστημα AI ανέλυε την εικόνα από την κάμερα δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο.

Λειτουργώντας όπως η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στα έξυπνα κινητά, ο αλγόριθμος εντόπιζε τα κρυμμένα αγγεία πίσω από τους ιστούς και παρείχε στους χειρουργούς πληροφορίες για το πώς να αποφεύγουν κρίσιμα, αλλά μη ορατά, αγγεία και νεύρα στον εγκέφαλο.

Η εκπαίδευση του συστήματος βασίστηκε σε εκατοντάδες καταγεγραμμένες επεμβάσεις, προσφέροντας στην ιατρική ομάδα μια εμπειρία που ξεπερνά τις παραστάσεις ενός μέσου χειρουργού.

Οι ερευνητές, με τη στήριξη του National Institute for Health and Care Research και της Google, διευκρινίζουν ότι το σύστημα διατηρεί αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο, αφήνοντας την τελική απόφαση αποκλειστικά στα χέρια των γιατρών.

Τα αποτελέσματα για τον 48χρονο ασθενή ήταν εντυπωσιακά, καθώς η όρασή του αποκαταστάθηκε αμέσως μετά την αφαίρεση του όγκου. Μετά την επιτυχία της πρώτης αυτής δοκιμής, η επιστημονική ομάδα σχεδιάζει την επέκταση των κλινικών δοκιμών, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή αυξημένης ασφάλειας στις χειρουργικές αίθουσες.