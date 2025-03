Αντιπαράθεση μεταξύ των επιστημόνων έχουν προκαλέσει οι ισχυρισμοί ότι μια τεράστια «υπόγεια πόλη» βρίσκεται κρυμμένη κάτω από τις αρχαίες αιγυπτιακές πυραμίδες στη Γκίζα.

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου αποτελούσαν ανέκαθεν ένα μνημείο θαυμασμού, αλλά και μυστηρίου. Είναι γνωστό ότι οι μεγαλειώδεις αυτές κατασκευές ήταν ουσιαστικά οι τάφοι των Φαραώ της Αιγύπτου και χτίστηκαν πριν από περίπου 5.000 χρόνια, το 2500 π.Χ.

The Pyramids of Giza in 3D and 360°pic.twitter.com/phkIQvSfSo — Universe (@OhUniverse_) March 21, 2025

Ωστόσο, τώρα μια ομάδα αρχαιολόγων υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε μια μεγάλη ανακάλυψη κάτω από τις Πυραμίδες, η οποία ανατρέπει τα όσα γνωρίζαμε για αυτές.

Δύο ερευνητές από την Ιταλία και τη Σκωτία ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν μία υπόγεια πόλη κάτω από τις πυραμίδες στην Αίγυπτο.

Η έρευνα

Η ομάδα αρχαιολόγων, με επικεφαλής τον Κοράντο Μαλάνγκα από το Πανεπιστήμιο της Πίζας και τον Φιλίππο Μπιόντι από το Πανεπιστήμιο Strathclyde (Σκωτία), υποστηρίζει ότι το 2022 χρησιμοποίησε τεχνολογία αιχμής (υπερ-εξελιγμένη) για να ερευνήσει το υπέδαφος της Γκίζας.

Χρησιμοποιώντας ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR), κατάφεραν να χαρτογραφήσουν κρυμμένους υπόγειους θαλάμους και δομές. Η τεχνολογία ραντάρ δημιούργησε εικόνες υψηλής ανάλυσης βαθιά στο έδαφος κάτω από τις κατασκευές, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται το ραντάρ σόναρ για να χαρτογραφήσει τα βάθη των ωκεανών.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι σαρώσεις αυτές κατέδειξαν την ύπαρξη αθέατων ως τώρα θαλάμων κάτω από την Μεγάλη Πυραμίδα. Μάλιστα, σε περαιτέρω έρευνες, η ομάδα των ερευνητών ανακάλυψε πέντε κατακόρυφες κυλινδρικές κατασκευές κοντά στη βάση της πυραμίδας του Χεφρήνου.

The Giza Pyramid’s Origin Take An Unsuspecting Turn: Advanced scans in 2025 have uncovered an astonishing underground complex beneath the Khafre Pyramid. Researchers found 5 multi-level structures linked by pathways, 8 deep cylindrical wells plunging 648m, and 2 massive cubic… pic.twitter.com/yzdyasSXps — John Cremeans (@JohnCremeansX) March 19, 2025

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό του Μπιόντι, το οποίο μετατρέπει τα σήματα του ραντάρ σε δονήσεις που μοιάζουν με ήχο, αποκάλυψαν πέντε πανομοιότυπες κατασκευές κοντά στη βάση, η καθεμία με πέντε επίπεδα και κεκλιμένες στέγες.

Πιο κάτω, υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν οκτώ κάθετα ελικοειδή φρεάτια σαν σκάλες, τα οποία εκτείνονται για 648 μέτρα και συνδέονται με δύο τεράστιες δομές πλάτους 80 μέτρων.

Παράλληλα, εντόπισαν άλλες άγνωστες δομές σε βάθος 1200 μέτρων.

By performing this process all over the exterior sides you can start reconstructing interior passageways, vaults, hidden chambers, things completely buried and otherwise unobservable pic.twitter.com/kyVRIz4yuX — Andrew Côté (@Andercot) March 20, 2025

Οι ερευνητές στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν μιλούν για εντυπωσιακά ευρήματα και αναρωτιούνται τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετούσαν αυτές οι κατασκευές.

Η ομάδα εικάζει ότι η Πυραμίδα του Χεφρήνου ίσως κρύβει το μυθικό «Hall of Records», μια θρυλική αίθουσα που φέρεται να περιέχει χαμένη γνώση του αρχαίου πολιτισμού. Πρόκειται για μια υποτιθέμενη αρχαία βιβλιοθήκη που υποστηρίζεται ότι υπάρχει υπόγεια κοντά στη Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας, η οποία θα μπορούσε να περιέχει ανυπολόγιστα σημαντικές γνώσεις για τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό που τώρα είναι χαμένες.

Ο Κοράντο Μαλάγκα από το Πανεπιστήμιο της Πίζας, που συμμετέχει στην έρευνα, δήλωσε ότι η ανάλυση αυτών των εικόνων θα αποκαλύψει μια «υπόγεια πόλη» κάτω από τις πυραμίδες.

Οι κάθετοι άξονες που εντοπίστηκαν κάτω από την πυραμίδα του είχαν διάμετρο περίπου 10μ, τοποθετημένοι σε βάθος τουλάχιστον 2.130 ποδιών.

Κάτω από τους άξονες, η ομάδα εντόπισε δύο τεράστιους ορθογώνιους περιβόλους, καθένας από τους οποίους μετρά περίπου 650μ ανά πλευρά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάθε ένα από αυτά τα περιβλήματα περιέχει τέσσερις άξονες που εκτείνονται από την κορυφή και κατεβαίνουν προς τα κάτω.

Η ομάδα της έρευνας, που περιλαμβάνει τον Φίλιπ Μπιόντι από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Σκωτία και τον αιγυπτιολόγο Αρμάντο Μέι, έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε προσωπική ενημέρωση, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του έργου, της Νικόλ Κικόλο, να δημοσιοποιεί πρόσφατα ένα βίντεο με τις συζητήσεις σχετικά με την έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμα υποβληθεί σε αξιολόγηση από ανεξάρτητους ερευνητές.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η ομάδα έδειξε μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τους παλμούς που κατέγραψαν την πυραμίδα του Χεφρήνου στην επιφάνεια μαζί με τους άξονες. Η εικόνα περιελάμβανε επίσης «μια σύνθετη, φωτεινή δομή με ξεχωριστές δονήσεις», η οποία πιστεύουν ότι είναι «μια πραγματική υπόγεια πόλη».

«Η ύπαρξη τεράστιων θαλάμων κάτω από την επιφάνεια της γης, συγκρίσιμων σε μέγεθος με τις ίδιες τις πυραμίδες, έχουν μια αξιοσημείωτα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των θρυλικών αιθουσών του Amenti», δήλωσε η Κικόλο.

Οι Μάλανγκα και Μπιόντι δημοσίευσαν μια ξεχωριστή μελέτη με αξιολόγηση από ομότιμους καθηγητές τον Οκτώβριο του 2022 στο επιστημονικό περιοδικό Remote Sensing, στην οποία βρήκαν κρυμμένα δωμάτια και ράμπες μέσα στην Πυραμίδα του Χεφρήνου, μαζί με στοιχεία θερμικής ανωμαλίας κοντά στη βάση της πυραμίδας. Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε παρόμοια τεχνολογία, αλλά επωφελήθηκε από δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η ομάδα εξήγησε ότι έστειλαν σήματα ραντάρ από δύο δορυφόρους, τοποθετημένους περίπου 420 μίλια πάνω από τη Γη, στην πυραμίδα Χεφρήνου, επιτρέποντάς τους να αναλύσουν πώς τα σήματα αναπήδησαν.

Αρχαιολογική διαμάχη για τη μελέτη

Ωστόσο, ανεξάρτητοι επιστήμονες εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για τη μελέτη αυτή.

Ο καθηγητής Λόρενς Κόνιερς, ειδικός ραντάρ στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ που επικεντρώνεται στην αρχαιολογία, δήλωσε στο Daily Mail ότι δεν είναι δυνατόν η τεχνολογία να διεισδύσει τόσο βαθιά στο έδαφος, καθιστώντας την ιδέα μιας υπόγειας πόλης «μια τεράστια υπερβολή».

THREAD: Underground ‘City’ Beneath the Pyramids? 1/🚨 Scientists claim they’ve discovered a “vast city” underneath Giza pyramids using advanced scanning tech. According to Daily Mail, these findings hint at a hidden network of structures stretching for hundreds of meters. (1/7) pic.twitter.com/uspw7ubc8X — Akili (@AkiliGoWild) March 22, 2025

Αλλά ο αιγυπτιολόγος και πρώην Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Ζάχι Χαουάς κατέρριψε τα όσα ισχυρίζονται ότι βρήκαν οι ερευνητές.

Σε μια ανάρτηση του στο Facebook, ο Χαουάς χαρακτήρισε την έρευνα ως «ψευδείς ειδήσεις για την πυραμίδα του Χεφρήνου».

«Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση σχετικά με την είδηση ​​που δημοσιεύτηκε σε όλο τον κόσμο από μια ομάδα ερασιτεχνών. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εντελώς λανθασμένες και δεν έχουν καμία απολύτως επιστημονική βάση. Επιπλέον, το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιότητας δεν έδωσε άδεια σε κανένα άτομο ή φορέα να εργαστεί εντός ή εκτός της δεύτερης πυραμίδας».

Ο Δρ Χαουάς πρόσθεσε: «Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι χρησιμοποιήθηκε ραντάρ μέσα στην πυραμίδα είναι ψευδής.

«Αυτοί οι άνθρωποι που ανακοίνωσαν αυτές τις λανθασμένες πληροφορίες, χρησιμοποίησαν τεχνικές που δεν έχουν εγκριθεί ούτε επικυρωθεί, οι λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν δεν θα είχαν φανεί ποτέ χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική», ανέφερε.

Οι ισχυρισμοί για την ύπαρξη μιας ολόκληρης υπόγειας πόλης κάτω από τις αιγυπτιακές πυραμίδες εξακολουθούν να είναι αμφιλεγόμενοι. Αν και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα δεδομένα τους αποδεικνύουν την ύπαρξή της, οι ειδικοί παραμένουν δύσπιστοι.

Το ερώτημα παραμένει: είναι αυτές οι υπόγειες δομές μια αρχαιολογική επανάσταση ή απλώς μια υπερβολική ερμηνεία των δεδομένων;