Μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για λίγα λεπτά στο διάστημα, επιβαίνοντας σε έναν πύραυλο του Τζεφ Μπέζος, κάτι που θεωρείται πρωτόγνωρο παγκοσμίως.

Η Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, επιβιβάστηκε στο διαστημικό σκάφος μαζί με άλλους πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους και επιχειρηματίες, για αυτήν την περιπέτεια που προτείνει η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon και μπορούν να τη ζήσουν λίγοι προνομιούχοι.

First wheelchair user in space, returns to Earth. pic.twitter.com/A6XeAgjR1R — Peter Hague (@peterrhague) December 20, 2025

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος» για τα άτομα με αναπηρία, σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία. Για να προσθέσει: «Εάν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μονάχα εκεί όπου μας βολεύει».

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας, λίγο μετά τις 08:15 τοπική ώρα, (16:15 ώρα Ελλάδας).

Michaela (Michi) Benthaus will become the first wheelchair user to cross the Kármán line. Her story, advocacy, and passion are evident in everything she does. pic.twitter.com/HusttrnUiQ — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

Ο μικρός πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κάθετα και η κάψουλα στην οποία βρίσκονταν οι τουρίστες αποκολλήθηκε κατόπιν εν πτήση, προτού γυρίσει πίσω στην έρημο, κόβοντας ταχύτητα με τη βοήθεια αλεξίπτωτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, διάρκειας περίπου 10 λεπτών συνολικά, οι έξι επιβάτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί – σε ύψος 100 χιλιομέτρων – τα σύνορα του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

I’m incredibly proud of the history made today on #BlueOrigin NS-37. Michi Mühü Benthaus has become the first person using a wheelchair to travel to space, an extraordinary milestone that proves space truly is for everyone. pic.twitter.com/N5E1XyU7rI — J.D. Russell (@SpaceGuy670) December 20, 2025

Ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαιρέτισε αυτήν την «πρεμιέρα» και συνεχάρη την Μπέντχαους για την επιμονή της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», έγραψε σε μήνυμά του στο «Χ».

Η Blue Origin διαφημίζει εδώ και χρόνια αυτές τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή. Το εγχείρημα αυτό έγινε δυνατό χάρις στον πύραυλο New Shepard.

Η εταιρεία έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 80 ανθρώπους, μεταξύ αυτών διάσημες προσωπικότητες, όπως η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι ή ακόμα και ο Ουίλιαμ Σάτνερ, που υποδύθηκε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Star Trek.

Δείτε την εκτόξευση και την επιστροφή του πυραύλου: