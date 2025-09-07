Οι λάτρεις του ουρανού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απόψε, 7 Σεπτεμβρίου 2025, ένα εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι», καθώς θα σημειωθεί ολική σεληνιακή έκλειψη ορατή σε όλη την Ασία και σε τμήματα της Ευρώπης και της Αφρικής. Όταν Ήλιος, Γη και Σελήνη ευθυγραμμίζονται, η σκιά του πλανήτη μας καλύπτει τον δορυφόρο του, δίνοντάς του μια χαρακτηριστική βαθιά κόκκινη απόχρωση που αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο εδώ και αιώνες.

Καλύτερη θέαση του φαινομένου θα έχουν οι κάτοικοι της Ασίας –ιδίως στην Ινδία και την Κίνα–, ενώ η έκλειψη θα είναι ορατή και στο ανατολικό τμήμα της Αφρικής, στη δυτική Αυστραλία, αλλά και στην Ελλάδα.

Ώρες παρατήρησης για την Ελλάδα:

Έναρξη ολικότητας: 20:30

Μέγιστο φαινομένου: 21:11

Τέλος ολικότητας: 21:52

Τέλος μερικής φάσης: 22:56

Η Σελήνη θα ανατείλει περίπου στις 19:41, ήδη μερικώς βυθισμένη στη σκιά της Γης. Το ιδανικό σημείο παρατήρησης θα είναι χαμηλά στον ανατολικό-νοτιοανατολικό ορίζοντα.

Για να απολαύσει κανείς το «Ματωμένο Φεγγάρι» δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός – το γυμνό μάτι αρκεί. Ωστόσο, κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο μπορούν να αναδείξουν περισσότερες λεπτομέρειες στην επιφάνειά του. Η παρατήρηση είναι εντυπωσιακή, όπως ακριβώς και σε κάθε άλλη πανσέληνο.

Ο μετεωρολόγος–αστρονόμος Τζο Ράο εξήγησε στο Space.com ότι η συχνότητα εμφάνισης μιας σεληνιακής έκλειψης εξαρτάται από το είδος της. Οι περισκιακές εκλείψεις, για παράδειγμα, εμφανίζονται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, όμως λόγω της αχνής σκιάς, συνήθως περνούν απαρατήρητες.

Η συνολική διάρκεια κάθε σεληνιακής έκλειψης εξαρτάται από το πόσο βαθιά μπαίνει η Σελήνη στη σκιά της Γης και από την απόστασή της εκείνη τη στιγμή από τον πλανήτη μας.