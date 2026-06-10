Σε διευκρινίσεις προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο επικεφαλής της NASA, υπεραμυνόμενος της απόφασης να στελεχωθεί αποκλειστικά από άνδρες η αποστολή Artemis III. Η συγκεκριμένη αποστολή, που έχει προγραμματιστεί για το 2027, πρόκειται να δοκιμάσει δύο σεληνιακά οχήματα προσσελήνωσης σε κοντινή απόσταση από τη Γη, αποτελώντας το καθοριστικό βήμα πριν από τη μεγάλη επιστροφή του ανθρώπου στο φεγγάρι το επόμενο έτος.

Η χθεσινή (9/6) ανακοίνωση της σύνθεσης του πληρώματος πυροδότησε έντονες συζητήσεις και επικρίσεις για ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις. Οι αμφιβολίες εντείνονται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ, από τις αρχές του 2025, έχει κλιμακώσει τις ενέργειές της κατά των προγραμμάτων ποικιλομορφίας και συμπερίληψης, στρεφόμενη ιδιαιτέρως κατά των πολιτικών υποστήριξης των γυναικών.

«Κανένας αξιωματούχος που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής του πληρώματος», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, μέσω ενός εκτενούς μηνύματος στην πλατφόρμα «Χ», απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε αντιδράσεις που, όπως σημείωσε, «κυμαίνονται από απογοήτευση μέχρι οργή».

Η σύνθεση της αποστολής και οι συγκρίσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της NASA, το πλήρωμα του Artemis III θα αποτελείται από τον Ιταλό Λούκα Παρμιτάνο (τον πρώτο Ευρωπαίο που εξασφαλίζει θέση σε αποστολή Artemis) και τρεις Αμερικανούς αστροναύτες: τον Ράντι Μπρέσνικ, που θα αναλάβει τον έλεγχο της αποστολής, τον Αντρέ Ντάγκλας και τον Φρανκ Ρούμπιο.

Αν και στη σύνθεση περιλαμβάνονται ένας αφροαμερικανός και ένας λατινοαμερικανός αστροναύτης, η πλήρης απουσία γυναικών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αποστολή Artemis II, η οποία τον περασμένο Απρίλιο πραγματοποίησε τον γύρο της Σελήνης, για πρώτη φορά μετά τον τερματισμό του προγράμματος Apollo πριν από μισό αιώνα.

Η επιλογή αυτή σχολιάζεται έντονα, καθώς μετά την επάνοδό του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ αφαίρεσε από τον επίσημο ιστότοπο της NASA τη γραπτή δέσμευση για την αποστολή της πρώτης γυναίκας και του πρώτου έγχρωμου αστροναύτη στη σεληνιακή επιφάνεια, δημιουργώντας ερωτηματικά για το μέλλον του προγράμματος.

Η απάντηση της NASA για το μέλλον

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία των γυναικών στην υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι κατέχουν «σχεδόν το 50% των διευθυντικών θέσεων των κέντρων» και των αποστολών της NASA, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε επόμενες φάσεις.

«Εκείνοι που προτάσσουν αυτές τις ανησυχίες δεν συνειδητοποιούν ενδεχομένως το φυτώριο των πληρωμάτων που ήδη προετοιμάζονται να ενταχθούν στον (Διεθνή) Διαστημικό Σταθμό ή εκείνους που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για σεληνιακές αποστολές και που θα ήταν καλύτεροι υποψήφιοι για μια μελλοντική αποστολή στην επιφάνεια», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι το πλήρωμα του Artemis II, το οποίο είχε ανακοινωθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, είχε διαφοροποιηθεί πλήρως από την εποχή του Apollo, όπου συμμετείχαν μόνο λευκοί άνδρες. Σε εκείνη την αποστολή, η Κριστίνα Κοχ, ο Βίκτορ Γκλόβερ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν έγραψαν ιστορία ως η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης και ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης, αντίστοιχα, που μπήκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.