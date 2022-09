Αναβλήθηκε εκ νέου η εκτόξευση του «Άρτεμις 1» για τη Σελήνη

Ακυρώθηκε εν τέλει και η δεύτερη απόπειρα εκτόξευσης του πυραύλου Artemis 1 (Άρτεμις 1) από τη NASA, καθώς νωρίτερα το Σάββατο εντοπίστηκε επικίνδυνη διαρροή υγρού υδρογόνου.

Η διαρροή κατέστησε αδύνατη την τροφοδότηση της δεξαμενής υγρού υδρογόνου με την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου, παρά τις προσπάθειες της ομάδας εκτόξευσης.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u