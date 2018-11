Δείτε ζωντανά την προσεδάφιση του InSight στον Άρη

Το διαστημικό επιστημονικό σκάφος InSight της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας ετοιμάζεται να προσεδαφιστεί στον Άρη, με σκοπό να μελετήσει το εσωτερικό του και τους σεισμούς του. Το InSight (ενόραση), θα προσεδαφιστεί σε μια ανοιχτή πεδιάδα βόρεια του Ισημερινού του Άρη, η οποία ονομάζεται Elysium Planitia.Το σκάφος θα πρέπει να «επιβιώσει» επτά λεπτά «τρόμου», τον χρόνο δηλαδή που χρειάζεται από την στιγμή που θα μπει στη λεπτή ατμόσφαιρα του Άρη μέχρι να προσεδαφιστεί.Πολλοί το προσπάθησαν, οι περισσότεροι όμως απέτυχαν: «Ως ανθρωπότητα, ως εξερευνητές παλεύουμε με πιθανότητες μικρότερες του 50%», σύμφωνα με τον αρχηγό του επιστημονικού τμήματος της NASA. «Το να πάμε στον Άρη είναι πολύ πολύ δύσκολο».Το InSight έχει μία «κληρονομιά» να χρησιμοποιήσει, τον ίδιο συνδυασμό θερμικής ασπίδας, αλεξίπτωτου και πυραύλων ανάποδης ώθησης (retro-rockets), τα οποία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιτυχή στην τοποθέτηση του Phoenix στον Αρκτικό του Άρη το 2007.Οι μηχανικοί στο κέντρο ελέγχου της αποστολής είναι αρκετά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.«Έχουμε κάνει όλες τις προετοιμασίες για να σιγουρευτούμε ότι η είσοδος, η κάθοδος και η προσεδάφιση θα διεξαχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται», εξήγησε ο επικεφαλής της αποστολής Tom Hoffman, και πρόσθεσε ότι «ο Άρης όμως σαν πλανήτης δεν είναι πάντα φιλικός. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μας είναι έτοιμη, πιστεύουμε ότι το σκάφος είναι έτοιμο. Απλά δεν ξέρουμε εάν ο Άρης είναι έτοιμος».Οι επιστήμονες παρακολουθούσαν για αρκετό καιρό, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες στον «Κόκκινο Πλανήτη» ψάχνοντας για καταιγίδες και υψηλούς ανέμους που μπορεί να δυσκολέψουν την πορεία του InSight μέσα στην ατμόσφαιρα. Η τροχιά της αποστολής διορθώθηκε ελαφρώς την Κυριακή για να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με το σημείο προσεδάφισης στην πεδιάδα Elysium Planitia.Η όλη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, διότι στην περίπτωση που έπρεπε να δοθούν εντολές, θα χρειαζόταν οχτώ λεπτά για να διανύσουν την απόσταση των 146 εκατ. χλμ. μεταξύ του Άρη και της Γης.Το ΙnSight θα μεταδίδει μηνύματα καθ΄όλη τη διάρκεια της καθόδου, ενώ ραδιοτηλεσκόπια από τη Γη θα παρακολουθούν την πορεία του.Αυτή είναι η πρώτη αποστολή αφιερωμένη αποκλειστικά στην κατανόηση του εσωτερικού του Άρη. Οι επιστήμονες θέλουν να γνωρίσουν πως είναι δομημένος ο πλανήτης, από τον πυρήνα του μέχρι την επιφάνεια.Το μεγαλύτερο μέρος του InSight κατασκευάσθηκε από την αμερικανική αεροδιαστημική εταιρεία Lockheed Martin Space, αλλά βρετανικής και γαλλικής κατασκευής είναι οι αισθητήρες και ο σεισμογράφος του, που θα ανιχνεύουν τις δονήσεις και τα σεισμικά κύματα στο εσωτερικό του. Η ταχύτητα των κυμάτων αυτών αλλάζει ανάλογα με το υλικό μέσω του οποίου ταξιδεύουν, κάτι που επιτρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα για το εσωτερικό του πλανήτη. Έτσι, με τη βοήθεια αυτών των κυμάτων είναι δυνατό να προκύψει ένας τρισδιάστατος «χάρτης» του εσωτερικού του Άρη - μια ανάλογη μέθοδος εφαρμόζεται από τους γεωλόγους και στη Γη.Θα είναι ο πρώτος σεισμογράφος τοποθετημένος απευθείας πάνω στην επιφάνεια του Άρη και θα είναι χιλιάδες φορές πιο ακριβής από εκείνους που βρίσκονταν πάνω στις διαστημοσυσκευές Viking το 1976. Ο πρώτος σεισμογράφος σε άλλο ουράνιο σώμα είχε τοποθετηθεί στη Σελήνη το 1969 από την αποστολή «Απόλλων 11».Γερμανικής κατασκευής -από το Γερμανικό Αεροδιαστημικό Κέντρο DLR- θα είναι το αυτόματο όργανο ΗΡ3 (Heat Flow and Physical Properties Package) που θα ανοίξει τη βαθύτερη τρύπα -βάθους έως πέντε μέτρων- που θα έχει ποτέ ανοιχτεί σε άλλο ουράνιο σώμα, προκειμένου να γίνουν μετρήσεις της εσωτερικής θερμότητας. Κάτι τέτοιο είχε γίνει μόνο στη Σελήνη από την τελευταία αποστολή «Απόλλων 17», όταν οι αστροναύτες Γιουτζίν Σέρναν και Τζακ Σμιτ με ένα χειροκίνητο τρυπάνι είχαν σκάψει σε βάθος τριών μέτρων.Εκτός από το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Μελετών της Γαλλίας (CNES) που έφτιαξε το ευαίσθητο σεισμογραφικό όργανο SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), σε συνεργασία με τα βρετανικά πανεπιστήμια Imperial και Οξφόρδης, συμβολή είχαν η ελβετική πολυτεχνική σχολή ΕΤΗ, το Κέντρο Διαστημικής Έρευνας της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και το Κέντρο Αστροβιολογίας της Ισπανίας. Ένα άλλο αμερικανικής κατασκευής επιστημονικό όργανο (Rotation and Interior Structure Experiment-RISE) θα καταγράψει τις διακυμάνσεις στον άξονα περιστροφής του Άρη, κάτι που θα δώσει στοιχεία για το εάν ο πυρήνας είναι στερεός ή υγρός.Από τον συνδυασμό όλων των επιστημονικών δεδομένων, αναμένεται να προκύψει μια εικόνα για την εξέλιξη και τα σημερινά χαρακτηριστικά του φλοιού, του μανδύα και του πυρήνα του πλανήτη, κάτι που θα επιτρέψει να εξαχθούν -σε σύγκριση και με τη Γη- ευρύτερα συμπεράσματα για τον σχηματισμό και την εξέλιξη των βραχωδών πλανητών του ηλιακού μας συστήματος. Οι επιστήμονες είναι ιδιαίτερα περίεργοι να μάθουν αν ο Άρης διαθέτει ένα καυτό λιωμένο πυρήνα από σίδηρο όπως και η Γη.Οι επιστήμονες γνωρίζουν πως είναι δομημένο το εσωτερικό της Γης και έχουν φτιάξει επαρκή μοντέλα που περιγράφουν την απαρχή αυτού του σχηματισμού από τη γέννηση του ηλιακού συστήματος περισσότερα από 4,5 δις χρόνια πριν.Η Γη όμως είναι μία μόνο περίπτωση και ο Άρης θα προσφέρει στους ερευνητές μία διαφορετική οπτική στο πως σχηματίζεται και εξελίσσεται ένας βραχώδης πλανήτης μέσα στον χρόνο.Ο κύριος ερευνητής της αποστολής του InSight Bruce Banerdt τόνισε: «Οι μικρές λεπτομέρειες, για το πως εξελίσσονται οι πλανήτες είναι που κατά τη γνώμη μας κάνουν την διαφορά μεταξύ της Γης, όπου μπορεί κάποιος εύκολα να κάνει διακοπές και ενός πλανήτη όπως η Αφροδίτη όπου θα απανθρακωθεί κάποιος σε δευτερόλεπτα ή του Άρη όπου θα παγώσει σε δευτερόλεπτα».