Εντυπωσιακές εικόνες από το «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Η Πανσέληνος του Ιουλίου , γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», φωτίζει σήμερα Δευτέρα (3/7) τον ουρανό.

First Supermoon of 2023 rising at Stonehenge last night. 📷 credit Stonehenge Dronescapes on FB 🙏👏🌕#fullmoon #moon #stonehenge #supermoon pic.twitter.com/VPEH3gl4wB