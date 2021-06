Η Αθήνα από το διάστημα - Η φωτογραφία αστροναύτη της NASA

Μια φωτογραφία της Αθήνας και των γύρω περιοχών, από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έδωσε στη δημοσιότητα ο Σέιν Κίμπροου της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA).

Ο βετεράνος 54χρονος αστροναύτης δημοσίευσε τη φωτογραφία που τράβηξε το απόγευμα της Δευτέρας 14 Ιουνίου από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέσω του Twitter του.

Όπως έγραψε στο συνοδευτικό μήνυμά του: «Η όμορφη Αθήνα στην Ελλάδα σκεπάζεται από λίγα σύννεφα σήμερα. Μπορώ να διακρίνω τέσσερα αεροδρόμια σε αυτή τη φωτογραφία. Μπορείτε να τα βρείτε; Επίσης εντόπισα το Στάδιο Καραϊσκάκη κοντά στη μαρίνα της Αθήνας».

Beautiful Athens, Greece is under a few clouds today. I can still spot 4 airports in this photo. Can you find them? I also spotted Karaiskakis Stadium near the Athens Marina. pic.twitter.com/8oAc62K2Yq