Ιστορική πρώτη πτήση στον Άρη για το ρομποτικό ελικόπτερο "Ingenuity" της NASA

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση του ρομποτικού ελικοπτέρου της NASA, “Ingenuity”, στον πλανήτη Άρη, όπως ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Απριλίου.

Το “Ingenuity”, βάρους 1.8 κιλών, σηκώθηκε από την επιφάνεια και προσεδαφίστηκε επιτυχώς, σε μία σύντομη πτήση που χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη ελεγχόμενη πτήση μηχανοκίνητου αεροσκάφους πάνω από την επιφάνεια κάποιου άλλου πλανήτη, εκτός της Γης. Η πτήση του “Ingenuity” πάνω από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη είχε διάρκεια μικρότερη του ενός λεπτού, προκάλεσε όμως χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς στη NASA.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs