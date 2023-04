«Μαθαίνουμε από τα λάθη μας»

Η πολυαναμενόμενη εκτόξευση του Starship που έλαβε χώρα χθες (20/04) στο Τέξας, μία φιλόδοξη αποστολή της SpaceX, δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο πύραυλος εξερράγη τέσσερα λεπτά μετά από την έναρξη του ταξιδιού του. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει συνήθως σε αποτυχημένες εκτοξεύσεις ακολούθησαν χειροκροτήματα, ζητωκραυγές, πανηγυρισμοί και ανταλλαγή συγχαρητηρίων ανάμεσα στα στελέχη της SpaceX.

Υπενθυμίζεται ότι το Starship της SpaceX, ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, εξερράγη κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του. Ο γιγάντιος πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Starbase, το ιδιωτικό διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, ενώ η κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου τέσσερα λεπτά μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχθηκε.

View of Starship liftoff from South Padre Island pic.twitter.com/JrXCZLrQEy — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

«Λες και δεν ήταν ήδη αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», είχε γράψει η SpaceX στο Twitter. Όσοι αισθάνονται αντιπάθεια για τον Αμερικό ιδρυτή και γενικό διευθυντή της SpaceX θα πουν ότι πρόκειται για μια αποτυχία η οποία προστίθεται σε πολλές άλλες που συνδέονται με τον Μασκ. Ωστόσο, η έκρηξη αυτή δεν συνιστά μια αποτυχία για την εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς το γεγονός ότι ο πύραυλος αυτός κατάφερε να εκτοξευθεί συνιστά ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Ο Μασκ συνεχάρη τις ομάδες της εταιρείας του μετά την εκτόξευση και υποσχέθηκε μια νέα δοκιμή «σε λίγους μήνες». «Συγχαρητήρια στις ομάδες της SpaceX για αυτή την υπέροχη πρώτη δοκιμαστική πτήση», έγραψε στο Twitter. «Μάθαμε πολλά για την προσεχή δοκιμή εκτόξευσης (που θα γίνει) σε λίγους μήνες».

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Ως μια «επιτυχή αποτυχία» θεωρούν ο Μασκ και εργαζόμενοι της SpaceX την έκρηξη του Starship

Ως παράδειγμα «επιτυχούς αποτυχίας» χαρακτηρίστηκε η έκρηξη του πυραύλου Starship της SpaceX λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του.

Αντί να θεωρηθεί ως δυσάρεστο και αναπάντεχο γεγονός, οι ειδικοί εξηγούν ότι η απώλεια του πυραύλου θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάπτυξής του. Σύμφωνα με τον Guardian σε αντίθεση με τη NASA, η οποία επιχειρεί να αποφύγει τέτοιους κινδύνους, η SpaceX δείχνει μεγάλη προθυμία στον πειραματισμό κατά τις δοκιμαστικές της πτήσεις, με τον Μασκ να λέει ότι η επιχείρηση επωφελείται κατ' αυτόν τον τρόπο αφού θα κατανοηθεί εις βάθος το τι πήγε στραβά. Η SpaceX που κατασκεύασε το Starbase, στον Κόλπο του Μεξικού στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, για να εκτοξεύσει τους πυραύλους της διαμήνυσε πως αρκετά άλλα Starships βρίσκονται ήδη σε παραγωγή για μελλοντικές δοκιμές.

Η SpaceX αναγνώρισε ότι πολλοί από τους 33 ισχυρούς κινητήρες του Super Heavy δεν λειτούργησαν σωστά κατά την άνοδο του και πως τόσο ο ενισχυτικός πύραυλος όσο και το Starship απέτυχαν να διαχωριστούν πριν τερματιστεί η μοιραία πτήση.

Πάντως τόσο η NASA όσο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (Μπιλ Νέλσον, Γιόζεφ Ασμπάχερ) έσπευσαν με αναρτήσεις στο Twitter να δηλώσουν την στήριξη τους στο εγχείρημα της SpaceX ακολουθώντας τη γραμμή ότι δεν υπάρχει αποτυχία σε αυτές τις καταστάσεις και τα εμπόδια σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για να τελειοποιηθούν τελικά οι νέες τεχνολογίες.

Congrats to @SpaceX on Starship’s first integrated flight test! Every great achievement throughout history has demanded some level of calculated risk, because with great risk comes great reward. Looking forward to all that SpaceX learns, to the next flight test—and beyond. https://t.co/ZYsh5VkxsA — Bill Nelson (@SenBillNelson) April 20, 2023

Ο Μασκ σε προηγούμενες του δηλώσεις είχε πει ότι ανέπτυξε το Starship, το οποίο προηγουμένως ονομαζόταν BFR (υπονοώντας ότι σημαίνει Big Fucking Rocket), έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν τελικά να γίνουν διαπλανητικό είδος. Για να γίνει αυτό, σκοπεύει να ξεκινήσει με τον αποικισμό του Άρη, ο οποίος, σύμφωνα με τον Μασκ, είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ανθρωπότητας σε περίπτωση που καταστραφεί ο πλανήτης, π.χ. από κάποιο πυρηνικό πόλεμο ή χτύπημα αστεροειδή.

Η SpaceX ισχυρίζεται ότι το Starship, το οποίο έχει χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου έως και 150 τόνους, θα μπορεί στο μέλλον να μεταφέρει δεκάδες ανθρώπους σε διαπλανητικές πτήσεις μεγάλης διάρκειας. Έχει ήδη προγραμματιστεί για φέτος ένα ταξίδι με ιδιωτική χρηματοδότηση για 11 άτομα γύρω από το φεγγάρι, αν και αυτή η χρονική στιγμή φαίνεται πλέον μη ρεαλιστική. Η Nasa έχει επίσης συνάψει σύμβαση με το SpaceX για να προσγειώσει αστροναύτες, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης γυναίκας, στο φεγγάρι μόλις το 2025 ως μέρος του προγράμματος Artemis. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται επίσης υπερβολικά φιλόδοξη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μακροπρόθεσμα σχέδια να χρησιμοποιήσει το διαστημόπλοιο ως λεωφορείο για εμπορικά ταξίδια στη Γη, υποσχόμενοι ταξίδια από το Λονδίνο στο Τόκιο σε λιγότερο από μία ώρα.

Εικόνες από τη καταστροφή του πυραύλου κυριάρχησαν σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι εικόνες του Starship να βγαίνει εκτός ελέγχου σε ύψος περίπου 20 μιλίων, ενώ ήταν τοποθετημένο στον ενισχυτή πυραύλων Super Heavy προτού το σκάφος εκραγεί, κυριάρχησαν στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες απο Guardian