Νέες εντυπωσιακές εικόνες του πλανήτη Δία από το τηλεσκόπιο James Webb

Μια νέα σειρά φωτογραφιών από το τηλεσκόπιο James Webb δημοσίευσε η NASA, έπειτα από τη μεγάλη παρουσίαση της Τρίτης. Αυτή τη φορά, οι εντυπωσιακές εικόνες δείχνουν τον πλανήτη Δία, τον μεγαλύτερο αέριο «γίγαντα» του ηλιακού συστήματος.

Στις εν λόγω φωτογραφίες φαίνονται οι ζώνες σύννεφων του γιγάντιου πλανήτη, η γνωστή μεγάλη ερυθρά κηλίδα του και μερικοί από τους δακτυλίους του. Επίσης, μπορεί κανείς να διακρίνει και ορισμένους δορυφόρους, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη.

Η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους λίγους «υποψήφιους» πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα για την ύπαρξη κάποιας μορφής ζωής, καθώς εκτιμάται πως κάτω από την παγωμένη επιφάνειά της βρίσκεται ένας ωκεανός.

Η ομάδα επιστημόνων της NASA παρατήρησε επίσης αρκετούς αστεροειδείς, δοκιμάζοντας την ικανότητα του τηλεσκοπίου να μελετά γρήγορα κινούμενους στόχους, με το διαστημικό τηλεσκόπιο να ανταποκρίνεται εξαιρετικά.

Even more Webb test data and images — like this bonus shot of Asteroid 6481 Tenzing — are now available, and this is just the beginning of Webb’s data. It’s true what they say: The data start coming and they don’t stop coming…https://t.co/73gI64CCwM pic.twitter.com/3U81zVtG8p