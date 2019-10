Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2019: Σεβασμός στην Πολιτισμική Διαφορετικότητα

Σεβασμός στην Πολιτισμική Διαφορετικότητα (Respect for Cultural Diversity) είναι το θέμα και ο τίτλος του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοηθικής, στις 19 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa) και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ διοργανώνουν την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Αριστοτέλης του Παντείου Πανεπιστημίου, Ημερίδα αφιερωμένη στο θέμα του φετινού εορτασμού. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία του Ερευνητικού Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, του Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου του ΕΚΠΑ και του Κέντρου Έρευνας σε Θέματα Βιοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Θεσπίσθηκε το 2015, κατόπιν πρότασης της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η ημερομηνία που επιλέχθηκε είναι η 19η Οκτωβρίου.

Η Βιοηθική είναι κλάδος της Ηθικής, ο οποίος ασχολείται με τα ηθικά διλήμματα που δημιουργούνται από την αλματώδη εξέλιξη της επιστήμης, ιδίως της βιοϊατρικής, της βιοτεχνολογίας και της γενετικής.

Το Ελληνικό Κλιμάκιο, το οποίο εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Έδρα Βιοηθικής της UNESCO, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στόχος του είναι η προαγωγή του διαλόγου γύρω από τη Βιοηθική στη χώρα μας και η πλαισίωση επιστημονικών, αλλά και κοινωνικών δράσεων που αφορούν στα ζητήματα Βιοηθικής, σε στενή συνεργασία με άλλους φορείς και θεσμούς.

Στην Ημερίδα θα μιλήσουν:

ΕΦΗ ΒΑΓΕΝΑ (EFFYVAYENA), Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ζυρίχης (ETHZürich): «Θέματα πολιτισμικής πολυφωνίας κατά την ιατρική έρευνα» (Culturaldiversitymattersinhealthresearch)

ΑΝΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ANDRIEPANAYIOTOU), HeadCyprusUnitofUNESCOChairinBioethics (Haifa): «Μετάφραση, προσαρμογή και επικύρωση του εργαλείου MSQ στην Ελληνική γλώσσα» (ValidationandculturaladaptationoftheMoralSensitivityQuestionnaire (MSQ) inGreek)

KAIWHITING, UniversidadedeLisboa:«ΈνανέοόραμαγιατονΣτωικόΚοσμοπολιτισμό» (ANewVisionforStoicCosmopolitanism)

ZELJKOKALUDJEROVIC, UniversityofNoviSad:«Ηεσωτερικήαξίατηςπολιτιστικήςποικιλομορφίας» (Theintrinsicvalueofculturaldiversity)

IVICAKELAM, UniversityofOsijek: «HαναγκαιότητασεβασμούτηςπολιτιστικήςποικιλομορφίαςστηνΒιοηθική» (Thenecessityofrespectingculturaldiversityinbioethics)

DEJAN DONEV, Ss. CyrilandMethodiusUniversityofSkopje: «ΤοπολιτισμικόπλαίσιοτηςταχείαςανάπτυξηςτηςΒιοηθικής» (Cultural context of the rapid development of Bioethics)

LILIYA SAZONOVA, Bulgarian Academy of Sciences: «ΗΠολιτισμικήδιάστασητηςΒιώσιμηςΑνάπτυξης (The cultural dimension of sustainable development)

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΤΣΙΝΟΡΕΜΑ, ΠανεπιστήμιοΚρήτης: «Βιοηθικήκαιπολιτισμικόςπλουραλισμός» (Bioethics in a culturally diverse world)

ΦΕΡΕΝΙΚΗΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ, ΠάντειοΠανεπιστήμιο: «ΠολιτισμικήποικιλομορφίακαιΒιοηθική» (Cultural diversity and Bioethics)

ΑΘΗΝΑ ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ, 3ο ΓΕΛ Γλυφάδας, Εργαστήριο Φιλοσοφίας και Τέχνης:Προβολή ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Ρίζες»