Tη μελέτη τoυς για τη φωτιά στο Μάτι της Αττικής παρουσίασαν στη Ρώμη οι «Νέοι πρεσβευτές της Μεσογείου» του ΑΠΘ

Με τη συμμετοχή 32 φοιτητών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, τον Λίβανο, την Τυνησία και την Παλαιστίνη, πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στις 26 - 30 Ιουνίου 2019, το 7ο «Michelangelo Workshop», με θέμα - Μείωση του ρίσκου καταστροφής και ανισότητες των φύλων, σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση της Μεσογείου».

Το ΑΠΘ ήταν το μοναδικό ελληνικό Πανεπιστήμιο που συμμετείχε στη διοργάνωση. Το εκπροσώπησε η τετραμελής ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής «Νέοι πρεσβευτές της Μεσογείου», η οποία αποτελούνταν από τον Νικόλαο Καλμουκίδη, τον Χριστόφορο Κετζιτζίδη, την Ελευθερία-Αριάδνη Κυριάκου και την Αναστασία Πρίτσα, υπό την επίβλεψη της Kαθηγήτριας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Αναστασίας Ζαμπανιώτου.

Σκοπός του φετινού Workshop, που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Σιαπέντσα (Sapienza University – Faculty of Engineering), ήταν η μελέτη των φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πυρκαγιές) και η σύνδεσή τους με την ισότητα των φύλων.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ παρουσίασε τη μελέτη της για την πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής, την οποία προσέγγισε από περιβαλλοντική, επιστημονική και κοινωνική διάσταση, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τον ρόλο της γυναίκας στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.

Η εργασία της, με τίτλο «Resilience and gendere quality in the case of wild fire in Attiki, synergy with TARGET» , εκπονήθηκε μετά από πολύμηνη προσπάθεια, στη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές πήραν συνέντευξη από τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγο Πυροσβεστικού Σώματος Σπυρίδωνα Βαρσάμη, από τον παρουσιαστή δελτίου καιρού της κρατικής τηλεόρασης, Σάκη Αρναούτογλου, καθώς και από την Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Αναστασία Ζαμπανιώτου, για την ισότητα των φύλων.

Παράλληλα, μέλη της φοιτητικής ομάδας του ΑΠΘ διακρίθηκαν σε όλους τους διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Workshop. Ειδικότερα, η Αναστασία Πρίτσα κατέκτησε την 1η θέση στον διαγωνισμό φωτογραφίας και βίντεο «Photo contest & Video competition», ο Νικόλαος Καλμουκίδης και η Ελευθερία-Αριάδνη Κυριάκου την 1η θέση στον διαγωνισμό «The resilient sticks» για την κατασκευή μακέτας κατά την προσομοίωση σεισμού, και η Ελευθερία-Αριάδνη Κυριάκου κατέκτησε επίσης την 1η θέση με την ομάδα Education-Citizen Group, στον διαγωνισμό Game Simulation R-EAGLE-S, που αφορούσε την προσομοίωση του καταστροφικού σεισμού στη Λ’ Άκουιλα της Ιταλίας (2009).

Το «Michelangelo Workshop»

Το «Michelangelo Workshop» είναι μια ετήσια συνάντηση φοιτητών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών από χώρες της Μεσογείου, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών σε θέματα επιστήμης, μηχανικής, καινοτομίας, τέχνης, ανθρώπινων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων και πολιτισμού. Παράλληλα, διαπνέεται από τη διάδοση μίας ενιαίας μεσογειακής ιδέας, που θα πηγάζει από τις κοινές ρίζες των λαών της Μεσογείου και θα αποσκοπεί στην κοινή ανάπτυξη των χωρών της συγκεκριμένης περιοχής.

Για την υλοποίησή του συμπράττουν τα: α) Réseau Méditerranéen des Ecoles d' Ingénieurs et de Management – RMEI (Δίκτυο Πολυτεχνείων χωρών της Μεσογείου, στο οποίο συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ), β) Giovani Ambasciatori Mediterranei -GAMe (Δίκτυο Πολυτεχνείων χωρών της Μεσογείου στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές), και γ) Taking a Reflexive Approach to Gender Equality for universities Transformation -ΤΑRGET (πρόγραμμα στο οποίο παίρνουν μέρος Καθηγητές από το Δίκτυο RMEI που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων).