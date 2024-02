Ένας ευρωπαϊκός δορυφόρος αναμένεται να πέσει στη Γη τις επόμενες ώρες, μεταδίδει το BBC.

Ο λόγος για τον ERS-2, μια πλατφόρμα παρατήρησης που εκτοξεύτηκε το 1995, σφυρηλατώντας τεχνολογίες που πλέον χρησιμοποιούνται συστηματικά για την παρακολούθηση του πλανήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο δορυφόρος χάνει σταδιακά ύψος από τότε που τερματίστηκε η λειτουργία του το 2011 και θα κάνει μια ανεξέλεγκτη βουτιά στην ατμόσφαιρα κάποια στιγμή σήμερα Τετάρτη (21/2).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), το μεγαλύτερο μέρος του δορυφόρου δύο τόνων θα καεί κατά την πτώση.

Θεωρείται πιθανό κάποια πιο ανθεκτικά τμήματα να αντέξουν την έντονη θέρμανση που δημιουργείται κατά τη διάρκειά της ταχύτατης πτώσης του, αλλά οι πιθανότητες αυτά τα θραύσματα να χτυπήσουν κατοικημένες περιοχές και να προκαλέσουν ζημιές είναι ελάχιστες.

Θα μπορούσαν να πέσουν σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Γης να καλύπτεται από ωκεανό, όποια συντρίμμια δεν καταστραφούν είναι πολύ πιθανό να χαθούν στη θάλασσα.

«Και αξίζει να τονιστεί ότι κανένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επανέλθουν στην ατμόσφαιρα (και να φτάσουν στην επιφάνεια) δεν είναι ραδιενεργά ή τοξικά», δήλωσε ο Mirko Albani από το Τμήμα Επίγειας Παρατήρησης της Γης της ESA.

There is a good (and likely final) chance to see ERS-2 from central Europe at around 18:30 CET this evening.

Exactly where and when the satellite will be visible depends on your location and cloud cover. Use the links below to plan your observations.#ERS2reentry pic.twitter.com/umofDzgn5J

— ESA Operations (@esaoperations) February 20, 2024