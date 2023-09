Ένας ρωσικός πύραυλος Σογιούζ εκτοξεύτηκε σήμερα μεταφέροντας δύο Ρώσους κοσμοναύτες και μια Αμερικανίδα αστροναύτισσα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), μια σπάνια πλέον, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων, συνεργασία των ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Ο πύραυλος αποκολλήθηκε στις 18.44 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν.

Η αποστολή αυτή γίνεται λιγότερο από έναν μήνα αφού το ρωσικό διαστημικό σκάφος Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη, μια αποτυχία που θύμισε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ο διαστημικός τομέας στη Ρωσία.

Ο Σογιούζ θα μεταφέρει στον ISS τους Ρώσους Όλεγκ Κονονένκο και Νικολάι Τσουμπ και την Αμερικανίδα Λόραλ Ο’Χάρα. Για τον Τσουμπ και την Ο’Χάρα, αυτό είναι το πρώτο ταξίδι τους στο διάστημα.

Soyuz MS-24 was successfully launched and placed into orbit pic.twitter.com/zT8xelvr4h

Την Πέμπτη, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η Ο’Χάρα δήλωσε «ενθουσιασμένη» με την αποστολή αυτή. «Το κλίμα είναι καλό, το πλήρωμα είναι έτοιμο να εκπληρώσει όλες τις εργασίες που μας έχουν εμπιστευτεί», σχολίασε από την πλευρά του ο Τσουμπ.

Οι δύο κοσμοναύτες και η αστροναύτισσα θα πάρουν τη σκυτάλη από τους Ρώσους Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν και τον Αμερικανό Φρανκ Ρούμπιο, οι οποίοι βρίσκονται στο διαστημικό εργαστήριο εδώ και έναν χρόνο. Η αποστολή τους παρατάθηκε λόγω της βλάβης που παρουσίασε το σκάφος με το οποίο θα επέστρεφαν στη Γη, το Soyouz MS-22. Η ρωσική διαστημική υπηρεσία έκρινε ότι το σκάφος αυτό δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, παρά μόνο σε επείγουσα περίπτωση, και αποφάσισε να τους πάρει από εκεί με την επόμενη αποστολή, την MS-23.

Το διάστημα είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς στους οποίους συνεργάζονται ακόμη η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Η Ο’Χαρα σχολίασε την Πέμπτη ότι ο ISS είναι «ένα σύμβολο ειρήνης και συνεργασίας».

«Σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν στη Γη (…) όπου τα έθνη συχνά δεν συμφωνούν μεταξύ τους, εμείς συνεννοούμαστε πολύ καλά εκεί ψηλά, καταλαβαινόμαστε και (…) προσέχουμε πάντα ο ένας τον άλλον», επιβεβαίωσε ο Κονονένκο.

Watch as the Soyuz spacecraft carrying astronaut @LunarLoral and two cosmonauts arrives at the @Space_Station. https://t.co/JYrGlolTh1

— NASA (@NASA) September 15, 2023