Η Κίνα ισχυρίστηκε ότι έχει κλωνοποιήσει επιτυχώς τις πρώτες θιβετιανές κατσίκες χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική με το πρώτο κλωνοποιημένο ζώο στον κόσμο, το πρόβατο «Dolly».

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι οι κλώνοι των αιγών δημιουργήθηκαν με κλωνοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τη μεταφορά του πυρήνα ενός ενήλικου κυττάρου σε ένα νέο ωάριο. Το ωάριο στη συνέχεια εμφυτεύεται σε μια παρένθετη μητέρα, η οποία γεννά ένα μωρό που έχει μηδέν τοις εκατό του δικού της DNA, αλλά 100% του DNA του δότη.

Το πρωτότοκο ζύγιζε 7,4 κιλά και είναι υγιές, σύμφωνα με ένα βίντεο από το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι China Central Television, αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά για τη δεύτερη κατσίκα.

«Μέσω της κλωνοποίησης, η γενετική πληροφορία μπορεί να αντιγραφεί πλήρως», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Su Jianmin. Η ομάδα σκοπεύει να κλωνοποιήσει τις κατσίκες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες πολύτιμου μαλλιού. Πρόκειται για την ίδια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του διάσημου σκωτσέζικου προβάτου «Dolly».

