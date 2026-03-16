Μια πρωτοποριακή επιστημονική μέθοδος ανοίγει νέους δρόμους τόσο στην Ιατρική, όσο και στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Μία ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου κατάφερε να μετατρέψει απορρίμματα πλαστικών μπουκαλιών σε δραστική φαρμακευτική ουσία για τη νόσο του Πάρκινσον, σύμφωνα με μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Sustainability».

Πώς λειτουργεί η πρωτοποριακή επιστημονική μέθοδος

Η νέα αυτή μέθοδος αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα (L-DOPA), ένα φάρμακο πρώτης γραμμής για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες δημιούργησαν βακτήρια E.coli ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαστικό, το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), το οποίο συναντάται συχνά σε συσκευασίες τροφίμων και ποτών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πρώτα τη διάσπαση των αποβλήτων PET στα βασικά χημικά στοιχεία του τερεφθαλικού οξέος. Στη συνέχεια, τα μόρια αυτού του οξέος μετατρέπονται σε L-DOPA από τα τροποποιημένα βακτήρια, μέσω μιας σειράς βιολογικών αντιδράσεων.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, πρόκειται για την πρώτη φορά που αναπτύσσεται μια φυσική βιολογική διαδικασία, η οποία μετατρέπει πλαστικά απορρίμματα σε φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία νευρολογικής νόσου.

Τι υποστηρίζουν οι επιστήμονες

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η παραγωγή της L-DOPA μέσω αυτής της τεχνικής είναι πιο βιώσιμη σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής φαρμάκων, οι οποίες βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για νέες λύσεις ανακύκλωσης του PET είναι ιδιαίτερα επιτακτική, καθώς πρόκειται για ένα ανθεκτικό και ελαφρύ πλαστικό που παράγεται από μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Παρά τις υπάρχουσες μεθόδους ανακύκλωσης, σημαντικές ποσότητες πλαστικού συνεχίζουν να καταλήγουν στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην παγκόσμια ρύπανση.

Δρόμος για ανάπτυξη νέας βιομηχανίας βιολογικής επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων

Η νέα αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας νέας βιομηχανίας βιολογικής επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή όχι μόνο φαρμάκων, αλλά και μιας ευρείας γκάμας προϊόντων, όπως αρωματικές ύλες, καλλυντικά, αρώματα και βιομηχανικές χημικές ουσίες.

Στο επόμενο στάδιο της έρευνας, οι επιστήμονες θα επικεντρωθούν στην προώθηση της τεχνολογίας προς τη βιομηχανική εφαρμογή της. Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής, στη βελτίωση του μεγέθους παραγωγής και στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής της απόδοσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ