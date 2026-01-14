Η Αμερική (και κατ’ επέκταση η ανθρωπότητα ως σύνολο) στοχεύει να επιστρέψει στη Σελήνη σε λίγες εβδομάδες, για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια.

Η NASA σκοπεύει να επιτύχει αυτόν τον στόχο της με την «Artemis II», την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη από το 1972, η οποία είναι προγραμματισμένο να εκτοξευθεί μέσα στον Φεβρουάριο 2026. Η πρώτη ημερομηνία έχει οριστεί για τις 6 του μήνα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εν λόγω αποστολή δεν θα προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλά θα μεταφέρει αστροναύτες της NASA σε ένα 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Σε αυτή θα συμμετάσχουν οι Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, Jeremy Hansen.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της διαστημική υπηρεσίας των ΗΠΑ σημείωσαν ότι η ημερομηνία παραμένει ανοιχτή «έως τις 14 Φεβρουαρίου», με αρκετές εναλλακτικές ημερομηνίες να έχουν επιλεγεί.

Αυτό, διότι, η «Artemis II» δεν μπορεί να εκτοξευθεί οποιαδήποτε ημέρα. Ο χρόνος θα εξαρτηθεί από την ακριβή τροχιακή μηχανική, όπως τη θέση της Γης και της Σελήνης, την απόδοση του πυραύλου και τις καιρικές συνθήκες κοντά στο σημείο εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα.

Οι 7, 8, 10 και 11 Φεβρουαρίου έχουν επιλεγεί ως πιθανές εφεδρικές ημερομηνίες εκτόξευσης. Εάν κάτι εμποδίσει την εκτόξευση τον Φεβρουάριο, η NASA έχει επίσης επιλέξει ημερομηνίες στις αρχές Μαρτίου και τον Απρίλιο.

Η «Artemis II» θα είναι η πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή εδώ και 53 χρόνια που θα ξεπεράσει τη χαμηλή τροχιά της Γης.

Η πρώτη σεληνιακή προσγείωση στο πρόγραμμα «Artemis» έχει προγραμματιστεί για την αποστολή «Artemis III», το 2027.