Ερευνητές στην Ιαπωνία, με επικεφαλής τον Δρ. Katsu Takahashi στο Νοσοκομείο Kitano, αναπτύσσουν ένα πρωτοποριακό φάρμακο για την αναγέννηση ανθρώπινων δοντιών, στοχεύοντας στην πρωτεΐνη USAG-1. Οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για τη θεραπεία, που έχει σχεδιαστεί για άτομα με ελλείψεις δοντιών, ξεκίνησαν το 2024/2025, με την ελπίδα να διατεθεί στο κοινό το φάρμακο, μέχρι το 2030.

Η θεραπεία δρα αναστέλλοντας μια πρωτεΐνη που ονομάζεται USAG-1, η οποία κανονικά εμποδίζει τη δημιουργία νέων δοντιών. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να βοηθήσει άτομα που έχουν χάσει δόντια λόγω συγγενών προβλημάτων, τραυματισμών ή τερηδόνας.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σε δοκιμές σε ζώα όπως ποντίκια και κουνάβια, η καταστολή αυτής της πρωτεΐνης οδήγησε σε επιτυχή αναγέννηση των δοντιών, χωρίς σοβαρές παρενέργειες.

Παράλληλα, διεξήχθησαν σε 30 δοκιμές σε υγιείς ενήλικες (ηλικίας 30-64 ετών) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κιότο για να ελεγχθεί η ασφάλεια, και ακολούθησαν δοκιμές σε παιδιά με συγγενή απώλεια δοντιών (ηλικίας 2-7 ετών).

Αυτή η έρευνα στοχεύει να φέρει επανάσταση στην οδοντιατρική, επιτρέποντας στα άτομα να αναπτύξουν τη δική τους φυσική, τρίτη σειρά δοντιών.

Πηγή: DentistryToday