Ο αστεροειδής Δίμορφος, που ήταν το αντικείμενο ενός πειράματος άνευ προηγουμένου, με στόχο να αλλάξει η τροχιά του, μοιάζει με έναν σωρό από συντρίμμια, προερχόμενα από τον μεγαλύτερο αστεροειδή Δίδυμο, γύρω από τον οποίο κινείται σε τροχιά, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (26/2).

Ο Δίμορφος χτυπήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από το κρουστικό διαστημόπλοιο DART της NASA, σε ένα πείραμα που είχε ως στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρχε η δυνατότητα να τροποποιηθεί η τροχιά ενός αστεροειδούς που θα μπορούσε να συγκρουστεί με τη Γη.

Η επιτυχία της αποστολής αυτής, σε απόσταση 11 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, δεν μπορούσε να μετρηθεί, παρά μόνο διαπιστώνοντας τις συνέπειες που είχε η πρόσκρουση στην τροχιά του Δίμορφου γύρω από τον Δίδυμο.

The asteroid moon Dimorphos may have been reshaped following the impact from NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART), according to a paper published in @NatureAstronomy. https://t.co/qqIuf9iZ7X pic.twitter.com/RLxN8Nlf8g

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) February 26, 2024

