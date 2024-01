Mία ακίνδυνη ακτίδα φωτός από μετεωρίτη που αποσυντίθεται φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της Γερμανίας, νωρίς το πρωί της Κυριακής (21/01), πριν πέσει στη γη.

Ο αστεροειδής 2024 BX 1, ο οποίος χαρακτηρίστηκε προσωρινά ως Sar2736, προσγειώθηκε έξω από το Βερολίνο κοντά στο Nennhausen γύρω στη 1:30 π.μ. της Κυριακής, δήλωσαν αστρονόμοι και παρατηρητές. Ανακαλύφθηκε από τον Ούγγρο αστρονόμο Krisztián Sárneczky λίγες ώρες πριν από την πρόσκρουσή του, σύμφωνα με τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.

Οι κάτοικοι μπόρεσαν να δουν το μετεωρίτη να πέφτει από τον ουρανό και έπειτα δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε βίντεο:

