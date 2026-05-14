Η Ισπανία άρχισε ήδη να προετοιμάζεται για το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο της 12ης Αυγούστου, καθώς θα αποτελέσει μία από τις ελάχιστες περιοχές του πλανήτη, όπου η ηλιακή έκλειψη θα είναι πλήρως ορατή. Το γεγονός αυτό αναμένεται να μετατοπίσει το τουριστικό ρεύμα από τις παραλίες προς την ισπανική ενδοχώρα.

Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, η ιβηρική χερσόνησος θα είναι η μόνη κατοικημένη περιοχή παγκοσμίως που θα βιώσει την ολότητα του φαινομένου. Πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη ορατή στη χώρα μετά από 114 χρόνια (η τελευταία ήταν το 1912).

Η ολική έκλειψη θα παρατηρηθεί στη Γροιλανδία, τη δυτική Ισλανδία, καθώς και στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας – κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Στις πόλεις που περιλαμβάνονται στη ζώνη ολότητας συγκαταλέγονται οι: Λα Κορούνια, Λεόν, Μπούργος, Μπιλμπάο και Σαραγόσα, αλλά και η Μαγιόρκα στις Βαλεαρίδες.

Το φαινόμενο θα είναι πλήρες σε μια μικρή ζώνη της βορειοανατολικής Πορτογαλίας, ενώ μερική ορατότητα θα υπάρχει σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της δυτικής Αφρικής.

Στην Ισπανία, η φάση της ολότητας θα σημειωθεί το σούρουπο και θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από δύο λεπτά.

Η Μαδρίτη όρισε το Παρατηρητήριο του Γιέμπες (70 χλμ. από την πρωτεύουσα) ως το επίσημο κέντρο παρακολούθησης. Η έκλειψη αυτή αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σπάνιας «τριπλής έκλειψης», καθώς η Ισπανία αναμένει παρόμοια φαινόμενα το 2026, το 2027 και το 2028.

Οι τιμές διαμονής για την πρώτη από αυτές τις εκλείψεις εκτινάχθηκαν σε αυτές τις περιοχές, που συνήθως δεν τις προτιμούν οι τουρίστες το καλοκαίρι.

Μια έρευνα στα ξενοδοχεία, που έγινε στην πόλη Τερουέλ, για την ημερομηνία της 12ης Αυγούστου, δίνει αποτελέσματα που κυμαίνονται μεταξύ 300 έως 1400 ευρώ για ένα ιδιωτικό διαμέρισμα. Στην πόλη Μπούργος, δεν υπάρχουν καταλύματα με τιμές κάτω των 600 ευρώ και ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών νοικιάζεται για 5.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετωδώς, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες κυνηγούς εκλείψεων και τουρίστες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το μοναδικό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ