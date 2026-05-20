Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Κίνα ξεκίνησε μια νέα επίθεση κατά της ερημοποίησης στη δυτική αυτόνομη περιοχή Σιντζιάνγκ Ουιγούρ, αναπτύσσοντας την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στη Σελήνη, για να βοηθήσει στην προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας.

Τον περασμένο μήνα, στο Ινστιτούτο Οικολογίας και Γεωγραφίας Σιντζιάνγκ (XIEG) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, ξεκίνησαν διάφορα πρότζεκτ που αφορούν στον έλεγχο της κίνησης της άμμου, στην πρόληψη της ερημοποίησης και στη διαχείριση της διάβρωσης από τον άνεμο και την αλατότητα του εδάφους. Τα έργα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την περιοχή να κατασκευάσει ένα οικολογικό φράγμα για την προστασία της καλλιεργήσιμης γης της περιοχής από τη διάβρωση και την ερημοποίηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Science and Technology Daily, της επίσημης εφημερίδας του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας, τον περασμένο μήνα.

Η Σιντζιάνγκ είναι μία από τις κύριες τοποθεσίες του «μεγάλου πράσινου τείχους» της Κίνας, ενός τεράστιου έργου για την πρόληψη της ερημοποίησης ή της υποβάθμισης της εύφορης γης σε άνυδρη γη που μοιάζει με έρημο, λόγω των κλιματικών διακυμάνσεων και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό περιλαμβάνει την περικύκλωση της ερήμου Τακλαμακάν – της μεγαλύτερης ερήμου της Κίνας και της δεύτερης μεγαλύτερης ερήμου στον κόσμο που υφίσταται μετατόπιση άμμου – με μια πράσινη ζώνη που περιλαμβάνει φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία και τεχνολογίες στερέωσης άμμου, όπως πλέγματα από άχυρο.

Μεταξύ των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται για την καταπολέμηση της ερημοποίησης στα όρια της ερήμου Τακλαμακάν είναι έξι φιλικά προς το περιβάλλον υλικά για τον έλεγχο της άμμου. Περιλαμβάνουν υλικά με βάση τις ίνες βασάλτη, ένα ενισχυτικό υλικό υψηλής απόδοσης κατασκευασμένο από λιωμένο ηφαιστειακό πέτρωμα, σύμφωνα με την Science and Technology Daily.

Το 2024, η σεληνιακή αποστολή Chang’e 6 της Κίνας έγινε η πρώτη στην ιστορία που επέστρεψε με επιτυχία δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, μια κινεζική σημαία κατασκευασμένη από ίνες βασάλτη έγινε η πρώτη εθνική σημαία που τοποθετήθηκε στην αθέατη πλευρά της σελήνης. Η ίνα βασάλτη έδωσε στη σημαία την ικανότητα να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και την ισχυρή υπεριώδη ακτινοβολία, διασφαλίζοντας ότι τα χρώματά της δεν θα ξεθωριάσουν, σύμφωνα με τον σχεδιαστή της, το Πανεπιστήμιο Υφάσματος της Γουχάν.

Οι ίνες κατασκευάζονται με θέρμανση βασάλτη σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες πριν από την εξώθηση του λιωμένου πετρώματος, μέσω μικροσκοπικών ακροφυσίων. Οι ίνες, οι οποίες σύμφωνα με το πανεπιστήμιο είναι φθηνότερες από τις ίνες άνθρακα, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα υλικά για την ύφανση υφασμάτων. Τα υλικά με βάση τις ίνες βασάλτη μελετώνται επίσης για τις πιθανές εφαρμογές τους στην κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης, καθώς η σελήνη είναι πλούσια σε βασάλτη. Η Κίνα και η Ρωσία στοχεύουν να δημιουργήσουν μια μόνιμη βάση με την ονομασία Διεθνής Σεληνιακός Ερευνητικός Σταθμός στην περιοχή του νότιου πόλου της Σελήνης έως το 2035.

Άλλα υλικά που θα αναπτυχθούν στη Σιντζιάνγκ περιλαμβάνουν στερεά απόβλητα ιπτάμενης τέφρας, ένα υποπροϊόν των μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε τούβλα. Ο Pei Liang, ερευνητής στο XIEG και επικεφαλής επιστήμονας του έργου νέων υλικών για τον έλεγχο της ερημοποίησης, δήλωσε στο Science and Technology Daily ότι το έργο αναμενόταν να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των κατασκευών για τον έλεγχο της ερημοποίησης κατά 50% και να μειώσει το κόστος κατά 30%.

Η Σιντζιάνγκ είναι μια από τις πιο παραγωγικές γεωργικές περιοχές της Κίνας, με μεγάλες εκτάσεις ερήμου και αλμυρού εδάφους να μεταμορφώνονται για να υποστηρίξουν την παραγωγή καλλιεργειών στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για επισιτιστική ασφάλεια.

«Οι γεωργικές εκτάσεις μπορούν όχι μόνο να προστατευθούν από την άμμο, αλλά και από την αλατότητα», δήλωσε ο Xiao Huijie, ερευνητής του XIEG, στο Science and Technology Daily.

Το έργο του οποίου ηγείται ο Xiao αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διάβρωσης από τον άνεμο και την αλμυροτητα στις γεωργικές εκτάσεις του νότιου Σιντζιαγκ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα θα βελτιστοποιήσει τη διάταξη των προστατευτικών δασών για την καταπολέμηση της διάβρωσης από τον άνεμο και θα αναπτύξει έξυπνα συστήματα άρδευσης για την απομάκρυνση αλατιού, καθώς και τεχνολογίες αποστράγγισης του με υπόγειους σωλήνες και κάθετα φρεάτια. Ένα έξυπνο σύστημα διάγνωσης και υποστήριξης αποφάσεων τίθεται επίσης σε λειτουργία με σκοπό να υποστηρίξει αυτά τα έργα και να βοηθήσει στην παρακολούθηση και την έγκαιρη προειδοποίηση για κινδύνους από άμμο, άνεμο και αλατότητα.

Πηγή: South China Morning Post