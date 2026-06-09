Γνωστά έγιναν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) τα ονόματα των μελών που θα στελεχώσουν την προσεχή αποστολή του σεληνιακού προγράμματος Artemis.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Αμερικανούς αστροναύτες Ράντι Μπρέσνικ, Φρανκ Ρούμπιο και Αντρέ Ντάγκλας, καθώς και τον Ιταλό Λούκα Παρμιτάνο.

Ο Παρμιτάνο γίνεται έτσι ο πρώτος Ευρωπαίος που λαμβάνει μέρος στο συγκεκριμένο εγχείρημα, το οποίο στοχεύει μακροπρόθεσμα στην εκ νέου αποστολή ανθρώπων στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2028.

Η επικείμενη αποστολή Artemis III, που έχει προγραμματιστεί για το 2027, θα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ιστορική πτήση του Apollo 9 τον Μάρτιο του 1969, κατά την οποία ένα τριμελές πλήρωμα δοκίμασε τη σεληνάκατο σε γήινη τροχιά.

Σημειώνεται πως τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, με την αποστολή Apollo 10, η σεληνάκατος βρέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη ιστορική προσελήνωση από τους αστροναύτες του Apollo 11 τον Ιούλιο του 1969.