Τις πρώτες λεπτομερείς εικόνες από τον νέο κρατήρα που σχηματίστηκε στην επιφάνεια της Σελήνης, μετά την ανεξέλεγκτη πρόσκρουση του ανώτερου τμήματος ενός πυραύλου Falcon 9 της SpaceX, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Ο κρατήρας, ο οποίος υπολογίζεται σε πλάτος περίπου 18 μέτρων (60 ποδιών), δημιουργήθηκε στις 5 Αυγούστου 2026. Το τμήμα του πυραύλου, βάρους περίπου 4 τόνων, βρισκόταν σε ανεξέλεγκτη τροχιά από τον Ιανουάριο του 2025, όταν εκτοξεύθηκε στο πλαίσιο της σεληνιακής αποστολής «Firefly Blue Ghost 1».

Ο ελιγμός του LRO και η λήψη των φωτογραφιών

Η φωτογραφική καταγραφή του σημείου πρόσκρουσης απαίτησε εξαιρετική ακρίβεια από την ομάδα ελέγχου της NASA. Οι μηχανικοί της αποστολής χρειάστηκε να στρέψουν υπό γωνία το διαστημικό σκάφος Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), ώστε οι κάμερες στενής γωνίας που διαθέτει να στοχεύσουν ακριβώς προς τον κρατήρα.

Όπως εξηγεί η διαστημική υπηρεσία, το LRO περιφέρεται γύρω από τη Σελήνη από πόλο σε πόλο κάθε δύο ώρες, την ώρα που ο φυσικός μας δορυφόρος περιστρέφεται αργά από κάτω του. Απαιτήθηκαν έξι ημέρες ώστε η τροχιά του δορυφόρου να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το σημείο της συντριβής και να καταστεί δυνατή η λήψη των εικόνων υψηλής ευκρίνειας.

Spotted: Falcon 9 impact site NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) has captured images of a new crater on the Moon. The crater formed on Aug. 5, 2026, when a SpaceX Falcon 9 upper stage impacted the lunar surface. https://t.co/aqduBYwpmg pic.twitter.com/hE83yvzmIk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 18, 2026

Επιστημονική παρατήρηση και διαστημικά σκουπίδια

Η πρόσκρουση του Falcon 9 αποτελεί ένα από τα ελάχιστα καταγεγραμμένα περιστατικά μη σχεδιασμένης συντριβής ανθρώπινου κατασκευάσματος στη Σελήνη.

Αν και το συμβάν δεν εγκυμονούσε κινδύνους για τη Γη ή για τις υποδομές στη σεληνιακή επιφάνεια, οι επιστήμονες αξιοποιούν τα δεδομένα της πρόσκρουσης και τη διασπορά της σκόνης (regolith) για να μελετήσουν τη σύνθεση του σεληνιακού εδάφους. Παράλληλα, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διαχείριση των διαστημικών απορριμμάτων καθώς οι αποστολές προς τη Σελήνη πυκνώνουν.